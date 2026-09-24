Ahlat\'ta çocuklar TRT Sinema Tırı\'nda animasyon filmle beyaz perde heyecanı yaşadı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çocuklar, TRT Sinema Tırı ile beyaz perde heyecanı yaşadı.

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı girişine konuşlandırılan sinema tırında, Ahlatlı çocuklara TRT'nin sevilen animasyon yapımları izletildi. Buraya gelen öğrenciler ilk olarak öğretmenleri eşliğinde Selçuklu Meydan Mezarlığını gezerek, sinema tırında film izledi. Sinema tırını ziyaret eden Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya ile Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, çocuklarla birlikte animasyon filmi izledi. Kaymakam Kaya, bu güzel etkinlikten dolayı TRT ekibine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ahlat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından da etkinliğe katılan çocuklara çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.

Etkinliğe, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Salih Elekcioğlu, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Lütfü Akınlı, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün'de katıldı.