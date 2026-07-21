Ahlat'taki Tarihi Selçuklu Mezarlığı Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Ahlat'taki Tarihi Selçuklu Mezarlığı Havadan Görüntülendi

Ahlat\'taki Tarihi Selçuklu Mezarlığı Havadan Görüntülendi
21.07.2026 11:26
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Dron ile çekilen görüntüler, Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın eşsiz yapısını ortaya koydu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve Türk-İslam tarihinin en önemli mirasları arasında yer alan Tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı, dron ile 500 metre yükseklikten görüntülendi.

Havadan çekilen görüntüler, asırlara meydan okuyan tarihi mezar taşları ile yapılan çevre düzenlemesini gözler önüne serdi. Yaklaşık 210 dönümlük geniş bir alan üzerine kurulu olan Orta Çağ dönemine ait Selçuklu Meydan Mezarlığı, havadan bakıldığında simetrik yapısı, düzenli yürüyüş yolları ve yeşil dokusuyla görenleri kendine hayran bıraktı. Dron ile çekilen görüntülerde, tarihi mezar taşlarının oluşturduğu eşsiz siluet ile son yıllarda gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmaları dikkat çekti. Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı, Ahlat'ın köklü geçmişine ışık tutuyor. Selçuklu dönemine ait taş işçiliğinin en nadide örneklerini barındıran mezarlık, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ahlat'taki Tarihi Selçuklu Mezarlığı Havadan Görüntülendi - Son Dakika

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