Ahmet Cevdet Paşa Esenler'de anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Cevdet Paşa Esenler'de anıldı

23.03.2022 09:28

Ahmet Cevdet Paşa Esenler'de anıldıİSTANBUL Esenler Belediyesi, Tanzimat döneminin en önemli devlet ve ilim adamı, müteffekir, hukukçu, tarihçi ve şair Ahmet Cevdet Paşa'yı düzenlediği bir programla andı.

Ahmet Cevdet Paşa Esenler'de anıldı

İSTANBUL Esenler Belediyesi, Tanzimat döneminin en önemli devlet ve ilim adamı, müteffekir, hukukçu, tarihçi ve şair Ahmet Cevdet Paşa'yı düzenlediği bir programla andı. Panelin moderatörlüğünü İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz üstlendi.

Esenler Belediyesi, Osmanlı Devleti'nin son dönemine tanıklık eden ve Mecelle'yi kaleme alarak İslam hukukunu iyi bir dille kitaplaştıran Ahmet Cevdet Paşa için "Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle" adlı panele ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın üstlendiği programda Ahmet Cevdet Paşa'nın hayatı, çok yönlü kişiliği ve Mecelle adlı eseri ele alındı. Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Prof. Dr. İsmail Kara'nın konuşmacı olarak yer aldığı programda katılımcılara "Cevdet Paşa'nın Layihaları- Devlet Din Islahat Hukuk Maarif" adlı kitap hediye edildi. Program, Esenler Belediyesi yayın organı Şehir Ekranı TV'de canlı olarak izleyicilerle buluştu.

"Çok önemli fikirleri ve icraatleri olan bir insandır"

Panel öncesi konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, "Ahmet Cevdet Paşa, eğitimden tarihe, hukuktan siyasete varıncaya kadar pek çok alanda 19. yüzyıl Osmanlı dünyasında hem teorik olarak, hem de pratik olarak ve bir sistem orataya koyuş olarak çok önemli fikirleri ve icraatleri olan bir insandır. Esenler Belediyesi doğum yıl dönümü münasebetiyle ülkemizin önde gelen ilim adamlarını ağırlayarak bu anlamda çok önemli bir hizmet yapıyor. Ben hem hocalarımıza, hem de belediyemize çok teşekkür ederim" dedi.

YORUMLAR
500
Hüsamettin Koçan'ın 'Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri' sergisi açıldı Hüsamettin Koçan'ın 'Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri' sergisi açıldı İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu: 11 gözaltı İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu: 11 gözaltı

Ahmet Cevdet, İstanbul, Tanzimat, Esenler, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ahmet Cevdet Paşa Esenler'de anıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:00 Ukrayna'da savaşın ortasında kalmıştı! O tır şoförü, Türkiye'ye ayak bastığı gibi toprağı öptü
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:54 Meteoroloji uyardı! İstanbul ve İzmir dahil 22 ilde turuncu ve sarı kodlu uyarı
08:52 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:46 Iğdır'da "mavi dil" hastalığı nedeniyle karantina uygulanmaya başlandı
08:33 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti
08:12 Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu
07:50 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayımladı! Hafta sonu havalar ısınıyor
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 09:36:38. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Cevdet Paşa Esenler'de anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement