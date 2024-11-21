Ahmet Murat Özel'den 'Taşı Taşırmak' Söyleşisi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ahmet Murat Özel'den 'Taşı Taşırmak' Söyleşisi

Ahmet Murat Özel\'den \'Taşı Taşırmak\' Söyleşisi

Yazar Ahmet Murat Özel, Sakarya'da 'Taşı Taşırmak' kitabını tanıttı ve camilerin önemini vurguladı.

21.11.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazar Ahmet Murat Özel, Sakarya'da "Taşı Taşırmak" kitabıyla ilgili söyleşi gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yazar Özel, kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sakaryalı okurlarla ve sanatseverlerle buluştu.

Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) düzenlenen söyleşide konuşan Özel, "Taşı Taşırmak" kitabını Süleymaniye Camisi'nden esinlenerek yazdığını belirterek, "Camilerde duyulmuş bir sevincin eseri olsun, bir cami neşesiyle donanmış bulunsun isterim. Camilerin içinde geçen dakikalarımın şu fani dünyanın yabancılığını seyrelten en kıymetli anlar olduğunu bu satırları yazdıkça daha iyi görüyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, camilerin bir mimariden ibaret olmadığını, sanat felsefesi, tarih, maneviyat, toplum ve finans gibi birçok disiplinin kesişim noktası olduğunu vurgulayarak, "Camiler hakkında konuşmak, aslında çok katmanlı bir dünyayı tartışmak anlamına gelir. Camiyi bir metin gibi okuyarak insanla cami arasındaki etkileşimi anlamaya çalışmak ve bunu yazıya dökmek önemli bir ihtiyaçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Özel, okurları için kitabını imzaladı.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Ahmet Murat, Edebiyat, sakarya, Kültür, Sanat, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ahmet Murat Özel'den 'Taşı Taşırmak' Söyleşisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:15 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:10 Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye ilginç transfer tavsiyesi Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer tavsiyesi
22:50 Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid’de Arda Güler krizi Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid'de Arda Güler krizi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:33 Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan’dan ev satın aldı Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:59 Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 16:34:34. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Murat Özel'den 'Taşı Taşırmak' Söyleşisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.