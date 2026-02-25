Aigai'da 3 Bin Hydriskos Bulundu - Son Dakika
25.02.2026 11:23
Aigai Antik Kenti'nde Demeter Tapınağı'nda 3 bin hydriskos su kabı gün yüzüne çıkarıldı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı Köseler Mahallesi sınırlarındaki Aigai Antik Kenti'nde, ilk kez kazı yapılan Demeter- Kore Tapınağı'nda 3 bin adet 'hydriskos' olarak adlandırılan küçük su kabı bulundu. Adak ve kutsal arınma törenlerinde kullanıldığı değerlendirilen pişmiş toprak kaplar birleştirilerek, kazı deposunda koruma altına alındı.

Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan Manisa'daki Aigai Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı çalışmaları tamamlandı. 2025 kazı sezonunda ilk kez Demeter-Kore Tapınağı'nda kapsamlı kazı gerçekleştirildi. Toprağın ve bereketin tanrıçası Demeter ile kızı Kore'ye (Persephone) adanan tapınakta, adak ve arınma törenlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 bin adet 'hydriskos' olarak adlandırılan küçük su kabı bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında yürütülen çalışmaların 2025'nin Nisan ayında başlayıp, 6-7 ay sürdüğünü söyledi. Tapınağın 1880'li yıllarda tespit edildiğini ancak bugüne kadar ayrıntılı biçimde araştırılmadığını belirten Prof. Dr. Sezgin, "2025 yılında ilk kez bu alanda kapsamlı kazı gerçekleştirdik ve son derece çarpıcı buluntulara ulaştık" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZ AYNI ALANDA DEVAM EDECEK'

Aigai'nin bulunduğu coğrafyanın kıraç ve zorlu yapısına dikkati çeken Prof. Dr. Sezgin, "Demeter, toprağın ve bereketin tanrıçası. Bu coğrafyada tarımsal üretimin sürekliliği büyük önem taşıyor. Tanrıçaya belirli dönemlerde, törenlerle küçük pişmiş toprak kaplar içinde temiz su sunuluyordu. Kutsal kabul edilen bu kaplar özel bir alanda biriktirilmiş. Kazılarda bu birikim alanını ortaya çıkardık. Yaklaşık 3 bin adet hydriskos bulduk. Bu sayının mevcut buluntuların yalnızca bir bölümü olduğunu düşünüyoruz. 2026 yılı çalışmalarımız aynı alanda devam edecek" diye konuştu.

15 YILDA 1500'DEN 30 BİN ZİYARETÇİYE

Kazıların kamuoyunda geniş yer bulmasının ziyaretçi sayısına da yansıdığını belirten Prof. Dr. Sezgin, antik kentte resmi bilet uygulaması bulunmadığını ancak tutulan kayıtlara göre 2025 yılı boyunca 25-30 bin kişinin kenti ziyaret ettiğini söyledi. Ziyaretçi sayısının ekip ve görevlilerin tuttuğu kayıtlara göre belirlendiğini aktaran Prof. Dr. Sezgin, "15 yıl önce yaklaşık 1500 olan ziyaretçi sayısı bugün 25-30 bin seviyelerine ulaştı. Bölgeye toplu ulaşım olmamasına rağmen bu artış önemli" dedi.

'EN SEVDİĞİMİZ KIŞ ROTALARINDAN BİRİ'

İzmir'in Foça ilçesinden 21 kişilik grupla antik kenti ziyaret eden Mesut Güneş ise Aigai'nin kış aylarında tercih ettikleri rotalardan biri olduğunu belirtip, "Burası en sevdiğimiz kış rotalarından biri. Yazın su kaynağı az olduğu için yürümek zor oluyor. Şubat ayı ziyaret için daha uygun. Yaklaşık 1,5 saat vakit geçirdik, memnun kaldık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Yunusemre, Kültür, Kore, Son Dakika

