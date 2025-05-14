Aile Eczacıları: 41 Yıl Sonra İki Çocuk da Aynı Yolda - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aile Eczacıları: 41 Yıl Sonra İki Çocuk da Aynı Yolda

Aile Eczacıları: 41 Yıl Sonra İki Çocuk da Aynı Yolda

Mustafa Karaca, 41 yıldır eczacılık yapıyor; çocukları da babalarının izinden gidiyor.

14.05.2025 11:33
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Kayseri'de 41 yıldır aynı tezgahta eczacılık yapan 66 yaşındaki Mustafa Karaca, iki çocuğu ile aynı mesleği yapmanın gururunu yaşıyor.

Kocasinan ilçesinde 1984'te iş yerini açan 3 çocuk babası Mustafa Karaca, evi ile eczanesinin aynı binada olmasından dolayı çocuklarını eşiyle adeta eczanede büyüttü.

Eczanenin raf ve dolapları arasında büyüyen Pınar (40) ve Ali Emre Karaca (36) kardeşler, mesleği babalarının yanında tanıma fırsatı buldu.

Babalarının mesleğe olan tutkusundan etkilenerek onun izinden giden kardeşler, eczacılık fakültesini bitirerek kendi eczanelerini açtı.

Nöbette, raflarda ilaç eksiği ya da yoğunluk olduğunda birbirlerinin yardımına koşan aile bireyleri, aynı mesleği yapmaktan gurur duyuyor.

"Eczanede büyüdüler"

Eczacı Mustafa Karaca, AA muhabirine, çocuklarının üniversiteye gidene kadar iş yerinin rafları arasında dolaşarak büyüdüğünü söyledi.

Eczaneyi açtığında evinin de üst katta olduğunu anımsatan Karaca, şunları kaydetti:

"Bir kızım ve ikiz erkek 3 çocuğum var. Çocuklar yürümeye başladığı andan itibaren sürekli eczaneye gelip giderlerdi. Akşam evde, gündüz eczanede olurlardı. Eczacı Ali, raflara tutunarak yürüyordu. Benim yanımda yetiştiler. Burada durarak mesleği sevdiler. Kendileri eczacılığı sevince ben de eczacı olmalarını istedim. Üniversite tercihlerinde de eczacılığı yazdılar. Kızım üniversitedeyken hocaları 'Staj yaptın mı?' diye sorduklarında, 'Ben doğuştan eczanedeyim' demiş. Hakikaten eczanede büyüdüler. Çocuklarım benden daha iyi eczacı oldular. Onları eczanelerinde beyaz önlükle, vatandaşlarla sohbet ederken gördüğümde mutlu oluyorum. Benim de istediğim buydu. Onları meslektaş olarak gördüğüm için gururluyum."

Karaca, mimar oğlu Eren'in (36) eşi Selin Karaca'nın da eczacılık fakültesini bitirdiğini ve mesleğe başlayacağını dile getirdi.

"Babamız idol oldu"

Pınar Karaca ise 16 yıldır baba mesleğini severek yaptığını söyledi.

Küçükken evde sabah kahvaltısını yapıp eczaneye indiklerini hatırlatan Karaca, "Bir hasta geldiğinde babam nasıl davranıyor, hastaya vicdanen nasıl yaklaşıyor, ilaçları nasıl tarif ediyor, onları izlerdik. Babamız idol oldu. Bu sebeple de eczacılığı tercih ettim. Üniversite sınavına gireceğim zaman eczacılık fakültesinin puanları yüksekti. İnanın her gece dua ederdim, eczacılık fakültesini kazanayım ve babam gibi eczacı olayım diye. Bunun için de çalıştım ve tek duamdı." diye konuştu.

Kardeşinin de aynı mesleği yapmasından mutlu olduğunu aktaran Karaca, çocuğunun da bu mesleği yapmasını istediğini belirtti.

"Babam ve ablam bana zor günlerimde yardımcı oluyor"

Ali Emre Karaca ise 9 yıldır mesleğin içinde olduğunu ve 2019 yılında kendi eczanesini açtığını ifade etti.

Mesleği seçmesinde babasını örnek aldığını dile getiren Karaca, "Kayseri Şehir Hastanesi karşısında eczanem olduğu için sürekli nöbetlerim oluyor. Babam ve ablam bana zor günlerimde yardımcı oluyor. Babamın en yoğun olduğu zamanlarda biz de yardım ediyoruz. Bugün de ablamla beraber babamın yanına gelerek yardımcı olduk. Rafların düzenlenmesi, ilaçların ödenmesi ve reçete konusunda yardım ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Aile Eczacıları: 41 Yıl Sonra İki Çocuk da Aynı Yolda - Son Dakika

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