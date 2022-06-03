Ailesi maddi imkansızlıklar nedeni ile okutamadı... 50 yıldır makas sallayarak çocuğunu avukat yaptı - Son Dakika
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Ailesi maddi imkansızlıklar nedeni ile okutamadı... 50 yıldır makas sallayarak çocuğunu avukat yaptı

03.06.2022 12:08

Ailesi maddi imkansızlıklar nedeni ile okutamadı.

Ailesi maddi imkansızlıklar nedeni ile okutamadı... 50 yıldır makas sallayarak çocuğunu avukat yaptı

ELAZIĞ - Elazığ'da berberlik yapan Mustafa Doğan ailesinin maddi imkansızlıkları nedeni ile okulu bırakıp berber salonunda çalışmaya başladı. Doktor olma hayali yarıda kalan Doğan, 50 yıldır makas sallayarak çocuklarını okutmayı başardı.

Elazığ'da yaşayan 63 yaşındaki Mustafa Doğan, 1970 yılından beri berberlik yapıyor. Ailesinin günün şartlarından dolayı okutamadığı Doğan, doktorluk hayali yarıda kalınca berber dükkanında çırak olarak işe başladı. İşi öğrenip bir süre kalfalık yaptıktan sonra 1978'de kendi dükkanını açan Doğan, o yıl bir de erkek çocuk sahibi oldu. Kendisi okuyamadığı için oğlunu okutmak isteyen Doğan, evladının dükkanından uzak durmasını ve okuması istedi. Doğan'ın Elazığ'da berberlik yaparak okuttuğu oğlu ise hukuk fakültesini bitirip avukatlık yapmaya başladı. Birkaç yıl sonra berberliği bırakmak istediğini aktaran Doğan, geçmişe dönme şansı olsa mutlaka eğitim hayatına devam etmek istediğini belirtti.

"Geçmişe dönme şansım olsa okul okumak isterim"

1970 yıllında berberliğe başladığını aktaran Mustafa Doğan, "İlkokulu okurken çok başarılı bir öğrenciydim. Okumayı çok arzuluyordum. O günün şartlarından dolayı ailem beni okutamadı. Kimseyi suçlamıyorum, o günün şartları bunu gerektiriyordu. Okul okumayınca bir meslek sahibi olmak isteyerek berberliği seçtim. 5 yıl kalfalık yaptım. Sonrasında dükkan açtım. 4 yıl sonra1978 yılında şuan bulunduğum dükkanıma geldim. Çok şükür başarılı oldum. Bir oğlum var. Kendisi dükkanımla yaşıt. Ben okuyamadığım için onu okutmak istedim o yüzden dükkana fazla gelmesini istemedim. Allah'a şükür 20 yıllık avukat, Ankara'da serbest çalışıyor. Bende burada hayatımı devam ettiriyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Geçmişe dönme şansım olsa okul okumak isterim. Doktor, hakim, avukat gibi okuyarak bir meslek sahibi olmak isterdim" dedi.

"Eskiden ünlü isimler burada tıraş oluyordu"

Hayalindeki mesleğin doktorluk olduğunu ifade eden Doğan, "Burada arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Esnaf içinde olduğum için, eskiden ünlü isimler burada tıraş oluyordu. Dükkanın dekorunu bozmadım. Arkamda bulunan küçük terekler 1955- 1956 yılında yapılmıştı. Ben onları bozmak istemedim. Ustalarımdan o şekilde hatıra kalsın istedim. Şimdi de daha değiştirmek istemiyorum. Bu haliyle daha çok seviyorum. Oğlum bana Ankara 'ya yanımıza gel diyor. Bende buraya alıştığım için eşimi dostumu bırakmak istemiyorum. Birkaç yıl daha devam edeyim. Nasip olursa mesleği bırakırım" diye konuştu.

Tıraş olan müşterilerden Necmi Pak ise Mustafa Doğan'ın 40 yıllık arkadaşı olduğunu vurgulayarak, "Aile dostumdur. Birbirimize gider geliriz. Onun en eski müşterisiyim. Çok memnunum Allah işini gücünü rast getirsin" şeklinde konuştu.

Ailesi maddi imkansızlıklar nedeni ile okutamadı... 50 yıldır makas sallayarak çocuğunu avukat yaptı
Ailesi maddi imkansızlıklar nedeni ile okutamadı... 50 yıldır makas sallayarak çocuğunu avukat yaptı
Ailesi maddi imkansızlıklar nedeni ile okutamadı... 50 yıldır makas sallayarak çocuğunu avukat yaptı
Ailesi maddi imkansızlıklar nedeni ile okutamadı... 50 yıldır makas sallayarak çocuğunu avukat yaptı

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Kaynak: İHA

Mustafa Doğan, Elazığ, Oğlum, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ailesi maddi imkansızlıklar nedeni ile okutamadı... 50 yıldır makas sallayarak çocuğunu avukat yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ailesi maddi imkansızlıklar nedeni ile okutamadı... 50 yıldır makas sallayarak çocuğunu avukat yaptı - Son Dakika
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