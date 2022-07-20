Aizanoi'nin Koca Çayı ve çevresi turizme katkı için düzenlenecek

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nden geçen Koca Çay, Kütahya Valiliğince yürütülen Penkalas Çayı Projesi ile adeta açık hava müzesine dönüştürülecek.

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Aizanoi'de, Kütahya Valiliğince yürütülen Penkalas Çayı Projesi ile kapsamında rıhtım duvarlarının restorasyonu ve 3 boyutlu görünümü tamamlanan Koca Çay'a söz konu su dönemdeki görünümü kazandırılacak.

Regülatörle su seviyesi yükseltilecek antik çağdaki adı "Penkalas" olan Koca Çay'da restorasyonu yapılmış 2 ve 4 numaralı köprüler arasındaki 290 metrelik alanda dinlenme alanları oluşturulacak. Aynı zamanda arkeolojik kazı sırasında bulunan bazı eserler yerleştirilecek Koca Çay çevresi adeta açık hava müzesine dönüştürülecek.

"Antik kentin doğal yapısını ortaya çıkaracak görüntü sunmak istiyoruz"

Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, geçmişte binlerce insanın yaşadığı, kültürel kent statüsündeki Aizanoi'nin Kütahya'yı değerli kılan en temel unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Aizanoi Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde kalıcı olmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Çelik, "Geçen yıl başlattığımız ivme çerçevesinde bölgedeki kazıları yoğunlaştırdık. Yaklaşık 100 kişilik ekiple Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin önderliğinde çalışmalar devam ediyor." dedi.

Vali Çelik, antik kentin ortasından geçen çaya geçmişteki görünümünü kazandırmak için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.

Rıhtım duvarlarının restorasyonu ve 3 boyutlu projelerinin tamamlandığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu yılki hedefimiz; Penkalas Çayı'nın rıhtım duvarlarıyla beraber iki köprü arasındaki kısmını tamamlayıp su seviyesini yükselteceğiz. Antik çağda olduğu gibi o alanda suyun oluşturduğu güzelliği, tarihi dokuyla bütünleştirmek istiyoruz. Yapılacak peyzaj çalışmalarıyla da gelecek olan yerli ve yabancı ziyaretçilere antik kentin kendi doğal yapısını ortaya çıkaracak bir görüntü sunmak istiyoruz."

Çelik, proje kapsamında çayın yakınındaki 6 eski Çavdarhisar evinin restore edileceğine değinerek, çalışmaların bu yıl sonuna kadar bitirilmesinin amaçlandığını aktardı.

Ziyaretçilere sosyal aktivite alanları oluşturulacak

Aizanoi'yi ziyaret edenlere yönelik sosyal aktivite mekanları oluşturacaklarını vurgulayan Çelik, çocukların kazı deneyimi yapabileceği, kültürel ve tarihi dokuyu hissedebileceği sosyal alanların da bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Elektrik, su, internet gibi altyapı çalışmalarına da başlandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bu yıl sonu itibarıyla elektrik, internet ve su altyapısının tamamını bitirmiş olacağız. Üstyapısıyla alanlardaki yolların tarihi dokuyla uyumlu döşemelerini de tamamlamayı hedefliyoruz. Alanın dolaşılabilir ve görülebilir niteliğini aydınlatmalarla beraber ambiyansını yüksek düzeyli çözünürlüklü fiber internet altyapısıyla da oradaki değerleri artırılmış sanal gerçekliklerle izleyicilere ve ziyaretçilere sunabileceğiz."

Antik tiyatronun restorasyonu için proje hazırlanacağını bildiren Çelik, bu projenin bilim kurulunun onayına sunulacağı bilgisini verdi.

Vali Ali Çelik, Aizanoi Antik Kenti'nin dünyanın ziyaret merkezi ve turizmin bir mihenk taşı olması için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.