Eskişehir Kültür Yolu Festivali 16 Mayıs\'ta Başlıyor

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, vatandaşları 16-24 Mayıs'ta Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne davet etti.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürcan, 2021 yılında bir bölgede, bir şehirde başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 7 bölgede 26 şehirde devam ettiğini söyledi.

Festivalin Türkiye'nin en kapsamlı kültür sanat organizasyonu olduğunu kaydeden Gürcan, "Biz Eskişehir'i bir kültür şehri olarak görüyoruz. Eskişehir'in bu festival kapsamında olmasını çok arzu ettik. Bakanlıkla görüşmelerimiz sonucunda bu yıl inşallah 7 ilden bir tanesi de Eskişehir oldu ve festival burada başlayacak." dedi.

Kültür-sanat maratonunun yaklaşık 8 ay süreceğini ifade eden Gürcan, "Bu yıl 234 güne ulaşarak dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğini de gösteriyor. Aslında festivalimiz cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 yılında Avrupa Festivaller Birliği üyesi olarak temsilen uluslararası arenaya da taşındı. 2021 yılında iki binden fazla sanatçının katılımıyla başladı. Her yıl Türkiye ve dünyadan farklı sanatçılar, sanat kurumları dahil oldu. Son 5 yılda on binlerce sanatçı, binlerce etkinlik noktasında, etkinlikte milyonlarca sanatseverle buluştu." diye konuştu.

Kültür Yolu Festivali'nin şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı, şehirleri marka şehirler haline getirmeyi hedefleyen bir kültür turizmi atılımı olduğunu vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Eskişehir'i önemsiyoruz. Çünkü Eskişehir zaten hem eğitimiyle hem kültürüyle hem taşıdığı değerlerle bu festivale layık bir şehir. 16 Mayıs Cumartesi günü sayın Bakanımızın gelmesiyle beraber açılışını yapacağız. Her gün konserler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri, tiyatrolar ve benzeri sanat etkinlikleri, atölyeler yapılacak. Halkımızı bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. Eskişehir'i hem Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için de güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu imkanı bize sağlayan başta Kültür ve Turizm Bakanımıza, bakanlık etkililerine ve bu çabayı gösteren il başkanımız ve diğer milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

İl Başkanı Gürhan Albayrak da festivalin şehre önemli bir kazanım sağlayacağını vurguladı.

Albayrak ayrıca festivalle birlikte şehrin kültürüyle, gastronomisiyle ve yapılacak etkinliklerle 9 gün boyunca Türkiye'nin gündeminde olacağını sözlerine ekledi.

Basın toplantısında AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ve AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Koca da yer aldı.