Akçakoca'da Uluslararası Suluboya Festivali'nin ikincisi sanatseverlerle başladı - Son Dakika
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Akçakoca'da Uluslararası Suluboya Festivali'nin ikincisi sanatseverlerle başladı

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Akçakoca\'da Uluslararası Suluboya Festivali\'nin ikincisi sanatseverlerle başladı
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Uluslararası Suluboya Festivali'nin ikincisi Akçakoca'da açılış programıyla başladı. Festival kapsamında Akçakoca'nın doğal, tarihi ve kültürel değerleri suluboya sanatıyla farklı mekanlarda sanatseverlerle buluşuyor.

Akçakoca'da bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Suluboya Festivali, sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getirdi. Festival kapsamında ilçenin doğal, tarihi ve kültürel değerleri suluboya sanatıyla farklı mekanlarda sanatseverlerle buluşuyor.

Akçakoca Uluslararası Suluboya Festivali'nin ikincisi, düzenlenen açılış programıyla başladı. Programa Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkan Vekili Alev Ünal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Ali Çubukçu, ilçe protokolü, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Festival kapsamında hazırlanan Uluslararası Suluboya Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, Akçakoca'nın doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel mirasının sanat aracılığıyla tanıtılmasının önemine dikkat çekildi. Festival programında Yukarı Mahalle Tarihi Akçakoca Evleri, Liman İçi, Ceneviz Kalesi, Mehmet Arif Köşkü ve Vela Art Gallery'nin yanı sıra Konuralp Antik Tiyatrosu, Efteni Gölü ve Korugöl gibi farklı noktalarda sanat etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Festivalle Akçakoca'nın kültür ve sanat yaşamının desteklenmesi, ilçenin tarihi ve doğal değerlerinin sanat aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatFestivalEtkinlikTurizmKültürSanatSon Dakika

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