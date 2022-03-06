AKK Gençlik Meclisi ve Hacettepe Üniversitesi'nden Minifest "Bir Gençlik Vakası" - Son Dakika
Üye Girişi

AKK Gençlik Meclisi ve Hacettepe Üniversitesi'nden Minifest "Bir Gençlik Vakası"

06.03.2022 14:56

- AKK Gençlik Meclisi ve Hacettepe Üniversitesi'nden Minifest "Bir Gençlik Vakası" Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Başkentli gençlerden gelen talep üzerine Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi iş birliğiyle gençlik festivali düzenledi.

- AKK Gençlik Meclisi ve Hacettepe Üniversitesi'nden Minifest "Bir Gençlik Vakası"

ANKARA - Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Başkentli gençlerden gelen talep üzerine Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi iş birliğiyle gençlik festivali düzenledi. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen "Bir Gençlik Vakası" Minifest'in ilkine Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi, kültür ve sanat etkinliklerinin artırılmasını isteyen Başkentli gençlerin sesine kulak verdi. Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi iş birliğiyle ve ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla AKK Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Bir Gençlik Vakası" Minifest'in ilki, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Başkentli öğrencilerden Minifeste yoğun ilgi

Gençlik ile sporu, sanatı ve kültürel faaliyetleri buluşturmak için başlatılan "Bir Gençlik Vakası" projesinin ilk Minifest'ine 3 bin 500'ü aşkın üniversiteli öğrenci katıldı.

Pandemi döneminde kültür ve sanat etkinliklerinden uzak kalan gençler kapanmalardan sonra gerçekleşen açık hava etkinliğine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç,"Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz 'Bir Gençlik Vakası' projesi için Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüs'ündeyiz. Gençlerle birlikte olmak bizim için sevinç ve gurur kaynağı, bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Başkentli öğrencileri bir araya getirmek için kent genelinde kültür sanat faaliyetleri düzenleyeceklerini aktaran Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer "Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak Ankara'da bir gençlik vakası başlattık. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara'daki tüm üniversitelere giderek kültür, sanat, spor ve akademi alanında faaliyetler düzenleyerek bütün üniversite öğrencilerini bir araya getiriyoruz. Üniversitelerdeki faaliyetleri tamamladıktan sonra Gençlik Parkı'nda bir gençlik festivali düzenleyeceğiz" diye konuştu.

AKK Gençlik Meclisi ve Hacettepe Üniversitesi'nden Minifest Bir Gençlik Vakası
AKK Gençlik Meclisi ve Hacettepe Üniversitesi'nden Minifest Bir Gençlik Vakası
AKK Gençlik Meclisi ve Hacettepe Üniversitesi'nden Minifest Bir Gençlik Vakası

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Arjantinli Büyükelçi Salas'tan Türk yatırımcılara dondurulmuş gıdada iş birliği çağrısı Son dakika haberleri... Arjantinli Büyükelçi Salas'tan Türk yatırımcılara dondurulmuş gıdada iş birliği çağrısı

Hacettepe Üniversitesi, Adil Kullanım Kotası, gençlik, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat AKK Gençlik Meclisi ve Hacettepe Üniversitesi'nden Minifest 'Bir Gençlik Vakası' - Son Dakika


Son Dakika
14:50 Son Dakika: Putin'le görüşen Erdoğan barış çağrısını tekrarladı
14:49 Ukrayna'dan yayın yapan Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Kabus anları saniye saniye kamerada
14:46 Bunu da gördük! İnternet sitesinin yayınladığı 36 ay taksitli yağ satışı gündeme bomba gibi düştü
14:41 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı Rusya'da ödül süpürüyor!
14:09 Fatih Terim geri dönüşün sinyalini verdi, taraftarı heyecanlandırdı: Göreve hazırım
13:51 Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını etkileyecek hareket! ABD, Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek
13:41 Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı
13:08 Sibirya'dan yola çıktı, rotasında Türkiye de var! Aybar soğuk hava dalgası Mart ayını vuracak
13:01 Dünya bu görüşmeyi bekliyordu! Erdoğan, müzakereler öncesi Putin'i barışa çağıracak
12:37 İngiliz basınından gündem olacak iddia: Putin ölümcül bağırsak kanserine yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 15:04:43. #1.13#
SON DAKİKA: AKK Gençlik Meclisi ve Hacettepe Üniversitesi'nden Minifest "Bir Gençlik Vakası" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement