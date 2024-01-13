Akkuyu NGS İnşaat Sahası Yeni Yıl Etkinliklerine Ev Sahipliği Yaptı

Akkuyu NGS inşaat sahası, projede çalışanlarının çocukları için düzenlenen yeni yıl etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte çocuklar için yılbaşı ağaçları, süs çelenkleri ve kar taneleriyle dolu büyük bir alan hazırlandı.

Şenlik kapsamında, genç bir nükleer mühendis olan Mehmet'in masalsı karakterler ve Çin takvimine göre 2024 yılının sembolü olan yeşil bir ejderha eşliğinde yaşadığı maceraları konu alan bir tiyatro oyunu sahneye konuldu. Tiyatro programının yanı sıra Noel Baba'nın kızağının da yer aldığı bir şenlik fotoğraf alanı oluşturuldu ve resim yapmayı sevenler için kış manzaraları ve yeni yıl sembollerinin yer aldığı bir boyama duvarı yerleştirildi. Çocuklar köpük balon gösterisini de ilgiyle izlediler. Etkinliğe katılan çocuklar yılbaşı ağacı süslerini boyamak için ustalık sınıfı atölyesine katıldı. Gösterilerin her birinde kostüm yarışmaları düzenlendi ve kazananlara hediyeler verildi.

Yeni yıl etkinliklerine ilişkin Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, "Akkuyu NGS projesinde birbirine sıkı sıkıya bağlı geniş bir uluslararası ekip oluşturuldu. Bizler dost bir aile gibiyiz. Birlikte çalışıyor ve birlikte dinleniyoruz, Türk ve Rus bayramlarını kutluyor, birbirimizin gelenek ve göreneklerini öğreniyoruz. Rusya'da yılbaşı gecesi, özellikle çocukların dört gözle beklediği, muhtemelen en büyük ve tüm zamanların en sevilen günüdür. Aynı şekilde Türk çalışma arkadaşlarımızın çocukları da yeni yıl etkinliklerine katılmaktan keyif alıyor ve Rusya'dan gelen yaşıtlarıyla birlikte şarkılar söyleyip dans ediyorlar, Noel Baba'ya şiirler okuyorlar ve hediyelerin tadını çıkarıyorlar. Akkuyu NGS sahasında iki senedir bu tarz şenlik gösterileri düzenliyoruz. Çocuklara güzel bir gün yaşatmak, onların gözlerinin sevinçle parladığını görmek büyük bir mutluluk" diye konuştu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Erişim Kontrol Organizasyonu Departmanı Uzmanı Günay Yalçın ise "Performans çok renkli ve unutulmazdı. Çocuklar harika bir şekilde eğlendi ve keyifli vakit geçirdiler. Rusya'nın Yeni Yıl geleneklerini öğrendikleri ve ebeveynlerinin ne kadar büyük ölçekli bir proje üzerinde çalıştıklarını gördükleri için çok mutluyum. Önümüzdeki yıl çocuklar için yapılacak yılbaşı etkinliklerini dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan çocuklardan biri olan 10 yaşındaki Ada Erkoç da "Bu etkinlikten gerçekten keyif aldım. Resim çizdim, dans ettim, Noel Baba ile fotoğraf çekildim ve harika bir hediye aldım. Ayrıca evde asmak istediğim bir yılbaşı ağacı oyuncağını da boyadım. Gerçek bir yılbaşı gösterisinde olmak muhteşemdi. Sınıf arkadaşlarıma annem ve babamın işyerinde yılbaşı kutlamalarının ne kadar eğlenceli olduğunu mutlaka anlatacağım" dedi.

Akkuyu NGS sahasındaki yeni yıl etkinliklerine proje çalışanlarının anaokulu ve 10 yaş altındaki okul çağı çocuklarından oluşan yaklaşık bin 200 çocuk ebeveynleriyle birlikte katıldı. Çocuklar sevilen karakterlerle birlikte şarkı söyledi, dans etti ve bilmeceleri çözdü. Her performans bir dans gösterisiyle sona erdi. Çocuklar bu özel gün kapsamında masal karakterleri eşliğinde ışıltılı konfetiyle dans etti.