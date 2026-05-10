Aksaray\'da Hıdırellez Coşkusu

Hıdırellez, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde coşkuyla kutlanıyor.
Tarihi dokusu ve geçmişiyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi hıdrellez coşkusuyla şenlendi. Baharın ve bereketin habercisi olan hıdırellezi sevinçle karşılayan vatandaşlar ilçe meydanında düzenlenen eğlenceyle baharı karşıladı. Yüzlerce insanın katıldığı etkinlikte vatandaşlar müzik eşliğinde oynayarak
eğlendi. Çeşitli yarışmaların da gerçekleştirildiği etkinliğe, ilçe protokol mensupları da katıldı. Renkli görüntülere sahne olan hıdrellez coşkusu Manastır Vadisi'nde de kutlanıyor.
Etkinliğe gelen vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür ederek doyasıya eğlendiklerini söyledi. - AKSARAY
