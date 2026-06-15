32 okulda 5 bin öğrenciye akran zorbalığına karşı tiyatrolu eğitim verildi - Son Dakika
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32 okulda 5 bin öğrenciye akran zorbalığına karşı tiyatrolu eğitim verildi

32 okulda 5 bin öğrenciye akran zorbalığına karşı tiyatrolu eğitim verildi
15.06.2026 16:06  Güncelleme: 16:14
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde belediye tarafından başlatılan 'Minik Kalpler, İlk Tiyatrom' projesiyle 32 okulda 5 bin ilkokul öğrencisine tiyatro gösterimi yoluyla akran zorbalığı, çevre bilinci ve kişisel hijyen konularında eğitim verildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son dönemde dijital ve sosyal mecralarda sıkça gündeme gelen akran zorbalığına karşı eğitim çalışması başlatıldı. Akyazı Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Minik Kalpler, İlk Tiyatrom" projesi çerçevesinde, merkez dışındaki mahallelerde yer alan 32 okulda yaklaşık 5 bin ilkokul öğrencisine tiyatro gösterimi yoluyla eğitim verildi.

Kırsal mahallelerde eğitim gören ve daha önce tiyatroya gitme fırsatı bulamamış çocukları sanatla buluşturan proje, aynı zamanda akran zorbalığı, çevre bilinci ve kişisel hijyen gibi konularda eğitici mesajlar içeriyor. Sahnelenen oyunlarla çocukların pedagojik gelişimlerine katkı sağlanması ve okullardaki akran iletişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

"32 okulda yaklaşık 5 bin öğrencimize eğitim verdik"

Projenin detayları ve hedefleri hakkında bilgi veren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Son günlerde yoğun şekilde gündemde yer alan akran zorbalığı ile alakalı 'Minik Kalpler, İlk Tiyatrom' projesi başlattık. Merkez dışındaki mahallelerimizdeki 32 okulda yaklaşık 5 bin öğrencimize eğitim verdik. Tiyatro izlenirken akran zorbalığıyla ve çevre duyarlılığıyla alakalı çocuklarımızı eğitmiş olmayı umut ediyoruz hem de tiyatro ile tanıştırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Oyun; can yakmadığı zaman oyundur, bunu öğrendik"

Tiyatro gösterimini izleyen ve oyundan önemli dersler çıkardıklarını belirten öğrencilerden Eymen Mercan, "Gösteri çok güzeldi, büyük dersler aldık. Dişlerimizi fırçalamalıyız, bununla ilgili öğütler verildi. Oyun can yakmadığı zaman oyundur, bu anlatıldı. Bir de hırsızlık yapmamalıyız, başka birisinin eşyasını izinsiz almamalıyız. Bunu öğrendik. Çok güzel bir tiyatroydu açıkçası, ben çok beğendim" dedi.

Ayşe Simay Dönmez ise "Arkadaşlarımla oyunlar oynuyorum. Tiyatroya daha önce de okulda gitmiştim. Bu oyunda hırsızlık yapmamayı, dövüşme tarzı şeylerin kötü olduğunu öğrendik" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 32 okulda 5 bin öğrenciye akran zorbalığına karşı tiyatrolu eğitim verildi - Son Dakika

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