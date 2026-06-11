Geri dönüşümle sanat: Öğrenciler atıklardan eser üretti - Son Dakika
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Geri dönüşümle sanat: Öğrenciler atıklardan eser üretti

Geri dönüşümle sanat: Öğrenciler atıklardan eser üretti
11.06.2026 11:18
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Alaçatı'da 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu öğrencileri, yıl sonu etkinliklerinde atık malzemelerden hazırladıkları geri dönüşüm temalı eserlerle büyük beğeni topladı. Sergi, çevre bilinci ve sanatı birleştirdi.

Alaçatı'da, 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu öğrencilerinin yıl sonu etkinlikleri kapsamında hazırladıkları geri dönüşüm temalı sergide, atık malzemelerden ürettikleri eserler büyük beğeni topladı.

Okulun gelenekselleşen yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide, öğrencilerin geri dönüşüm ve ileri dönüşüm anlayışıyla hazırladığı çalışmalar okulun spor salonunda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Atık malzemeler kullanılarak hazırlanan sanatsal eserler, oyunlar ve çeşitli objeler öğrencilerin hayal gücünü ve çevreye duyarlılığını gözler önüne serdi.

Etkinliğe Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Namık Kemal İlkokulu Müdürü Ali Can, Müdür Yardımcıları Ali Çözün ve Özlem Temelli, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulu Müdürü Levent Çakır, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Sergi ayrıca Namık Kemal İlkokulu öğrencileri tarafından da ziyaret edildi.

Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı seramik ve diorama eserleri ise Yaahane Art'ta sergilendi. Sanatla eğitimi buluşturan sergide yer alan çalışmalar, ziyaretçilerden tam not aldı.

"Beş yıldır geleneksel olarak sürdürüyoruz"

15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu Müdürü Züleyha Can, okulda beş yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen geri dönüşüm ve ileri dönüşüm sergisinin artık geleneksel hale geldiğini belirterek, etkinliğin her yıl Çevre Haftası kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilerin çevre bilincini küçük yaşlarda kazanmalarının önemine dikkat çeken Can, sergide yer alan çalışmaların yalnızca geri dönüşümle sınırlı olmadığını, resim kulüplerinde hazırlanan eserlerin de ziyaretçilerle buluşturulduğunu ifade etti.

Bu yıl ilk kez seramik sergisinin yanında diorama çalışmalarına da yer verdiklerini belirten Can, "Diorama; sanat, teknik ve matematiğin bir araya geldiği, çocukların somut ve soyut kavramları bir arada değerlendirmesine olanak sağlayan özel bir çalışma alanı. Öğrencilerimiz hayal güçlerini üç boyutlu tasarımlara dönüştürerek birbirinden değerli eserler ortaya koydu" dedi.

Seramik ve diorama eserleri sanat galerisinde sergilendi

Can, seramik öğretmeni Erten Köseoğlu'nun katkılarıyla hazırlanan seramik ve diorama çalışmalarının bu yıl ilk kez bir sanat galerisinde sergilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerimizin çalışmalarını Yaahane Art Gallery'de sanatseverlerle buluşturduk. Bize bu imkanı sağlayan galeri yönetimine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yıl boyunca emek vererek hazırladıkları eserleri sergileme fırsatı bulan öğrenciler, hem üretmenin hem de çalışmalarını ziyaretçilere sunmanın mutluluğunu yaşarken, etkinlik çevre bilinci, sanat ve yaratıcılığı bir araya getiren örnek bir organizasyon olarak takdir topladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Geri dönüşümle sanat: Öğrenciler atıklardan eser üretti - Son Dakika

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