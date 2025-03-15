Alanya'da Bedia Akartürk rüzgarı esti

ANTALYA - Alanya Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan Akşamları etkinlikleri, hem çocuklar hem de yetişkinler için unutulmaz anlara sahne oldu. Etkinlikler kapsamında gerçekleşen geleneksel gölge oyunu miniklerin ilgisini çekerken, Halk Müziği Sanatçısı Bedia Akartürk ise izleyenlere türkü şöleni sundu.

Belediye Eski Binası yanında kurulan Ramazan Meydanı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Etkinliğe, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak, Hasan Servet Ünlü, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyeleri Haydar Uyar, Engin Alataş, Mustafa Eroğlu, İrem Yunusoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geleneksel gölge oyunu Hacivat ve Karagöz ile başlayan gece, izleyenlere nostaljik anlar yaşattı. Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından büyük ilgi gören oyun, Ramazan'ın manevi atmosferine renk kattı.

Akartürk geceye damga vurdu

Gecenin devamında sahne alan halk müziğinin usta ismi sanatçı Bedia Akartürk, etkileyici performansıyla izleyicilere muhteşem bir müzik gecesi sundu. Akartürk, halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirerek duygu dolu anlar yaşattı. Ayakta alkışlanan sanatçı, geceye damgasını vurdu. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sanatçı Akartürk'e hediye takdim etti.

Etkinlikler devam edecek

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Ramazan boyunca bu tür kültürel ve sanatsal etkinliklerle halkı bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirmek için düzenlenen etkinlikler, şiir, müzik söylemleri ve farklı programlarla devam edecek.