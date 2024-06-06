Alaşehir'e Tarihi Kentler Birliği'nden proje ödülü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Alaşehir'e Tarihi Kentler Birliği'nden proje ödülü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda antik tiyatro ortaya çıkarıldı ve bu çalışmalar Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüllendirildi.

06.06.2024 09:46
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Alaşehir'e Tarihi Kentler Birliği'nden proje ödülü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarihi ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalar ödül getirdi

Bir zamanlar betonarme su depolarının olduğu Toptepe girişinde antik tiyatro ortaya çıkarıldı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ilçenin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için verdiği çabalar sonucunda Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri olan Saint Jan Kilisesine ev sahipliği yapan Manisa'nın Alaşehir Belediyesi Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında bütüncül proje dalında ödüle layık görüldü.

Ödüller arka arkaya geldi

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir Belediyemiz Tarihi Kentler Birliği'nin üyesi. Tarihi Kentler Birliği'ne bütüncül bir proje yazdık, 8 projeden oluşan bu projemiz proje ödülünü aldı. Bu projenin içerisinde Philadelphia Antik Kenti tiyatro kazısı, ağaçlarının tescillenmesi, Bakkal Şükrü Evi'mizin kent müzesi haline getirilmesi, Alakent evimizin Alaşehir Kongre Müzesi olarak düzenlenmesi ve İngilizce-Türkçe broşürler yer almaktadır. Ayrıca Yönlendirme levhaları, QR kodlu bilgilendirme panoları ve WEB sitesi ile Türkiye Belediyeler Birliğinden de ödül aldık. Bunlara ek olarak engelsiz yaşam hedefiyle Braille alfabesi ile broşürler de hazırladık. Alaşehir'in yöresel yemekleri olan kapama ve tahinli pide Unesco miras listesine girmiştir. Alaşehir'de farklı alanlarda bulunan kültür varlıklarının sergilendiği bir Arkeopark projemiz de hazırlık aşamasındadır. Bu projelerimizle Alaşehir'in hem kültürel değerlerini ön plana çıkartacağız hem de şehrimize dışarıdan gelen misafirlerimize turizm değerlerini tanıtmış olacağız. İnşallah bu yol haritası içerisinde turizm değerlerimiz ön plana çıkacak" dedi.

Antik tiyatro ortaya çıkmaya başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle Manisa Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen ve 2023 yılında başlayan antik tiyatro kazısı, 2024 yılında da sürdürülüyor. Roma Dönemi'ne ait Philadelphia Antik Kenti tiyatrosu üzerine yapılmış olan betonarme su depolarının kaldırılması ile başlayan çalışmalar, tiyatronun sahne binası, oturma sıraları ve orkestra bölümünde yapılan arkeolojik kazılarla devam ediyor. Kurtarma kazıları sonrasında ortaya çıkarılacak olan tiyatroda restorasyon ve konservasyon çalışmalarının da planlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Alaşehir'e Tarihi Kentler Birliği'nden proje ödülü - Son Dakika

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