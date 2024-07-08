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) Alaşehir kültür kenti olma yolunda

Üzümüyle dünyaya açılan Alaşehir tarihiyle de dünyayı ilçeye çekecek

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesi İncil'de adı geçen 7 kiliseden birine ev sahipliği yapması ve antik çağlardan bu yana yerleşim bölgesi olması nedeniyle pek çok kültürel zenginliği içinde barındırıyor. Kültür kenti olma yolunda çalışmalarını sürdüren Alaşehir Belediyesi, kentin bir çok noktasında gerek kazı çalışmalarıyla gerekse restorasyon çalışmalarıyla kültürel zenginlikleri günümüze kazandırıyor.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği, denizi ve sınır kapısı olmamasına rağmen ilçede bulunan Gümrük Müdürlüğünden yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştiren Alaşehir, ekonomi alanındaki başarısının yanında kültürel zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri olan Saint Jean Kilisesine ev sahipliği yapan ve Philadelphia antik şehri üzerine kurulu ilçe, turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Alaşehir Belediyesinin önemli restorasyon çalışmalarıyla ilçedeki pek çok kültürel değer günümüze kazandırılırken, turistlerin kenti tek başlarına bile rahatça gezebilmeleri için birçok noktaya yönlendirme levhaları konuldu. Yönlendirme levhalarıyla kentin kültürel değerlerini gezebilen turistler kare kodları telefonlarına okutarak hem İngilizce hem de Türkçe olarak o bölge hakkında tüm bilgilere ulaşabiliyorlar. Ekonomi kenti Alaşehir'i kültür yol haritasında önemli bir noktaya taşımak isteyen Alaşehir Belediyesi yaptığı yatırımlarla ilçeyi bacasız sanayi kenti haline getirmeyi hedefliyor.

Belediye yaptığı çalışmalarla turizmi hareketlendiriyor

Bir çok antik yapıya ev sahipliği yapan Alaşehir için proje hazırladıklarını söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir milattan önce 150. yıllarda eski antik şehir Philadelphia üzerine kurulu bir ilçe. Bununla birlikte turizm yol haritamızda tarihi kentler birliğine bütüncül proje yazdık. Bu projemiz anıt ağaçların tescili, Toptepe bölgesinde arkeopark kurulumu, Bakkal Şükrü Evi'nin kent müzesi haline getirilmesi, Alakent Evimizin Alaşehir Kongresinin canlandırılacağı bir müze haline getirilmesi, ayrıca UNESCO Miras Listesi'ne Alaşehir Kapamasını ve Tahinli Pidesini işletip, Turizm Bakanlığının haritasına Alaşehir işlendi. Bu yol haritamızdan sonra Belediyeler Birliğine de proje yazdık. Bu proje sayesinde Alaşehir ilçesine yönlendirme levhalarını koyduk. Artık turistlerimiz o levhalarını takip ederek ilçede gezebiliyorlar. Gezdikleri yerlerde de bilgilendirme panolarımız var. O panolar kare kodlu olup telefondan okutulduğunda o bölgenin tarihçesini İngilizce ve Türkçe olarak oradan takip edebiliyorsunuz. Belediyeler Birliğine ve Tarihi Kentler birliğine teşekkür ediyoruz. Kurşunlu Hanımızda da turistlerin gezebileceği yöresel ürünleri satın alıp lezzetlerini tadabileceği bir yer haline getireceğiz" dedi.

"Jeotermal turizm canlanacak"

İlçe aynı zamanda önemli jeotermal kaynaklarına da ev sahipliği yapıyor. Bu konuda da girişimlerini devam ettirdiklerini söyleyen Başkan Öküzcüoğlu, "İleride jeotermal turizmi canlandıracak 3 bölge ilan ettik. Jeotermal turizmi de Alaşehir'de görmek istiyoruz. Alaşehir bir arkeopark. Mozaikleri, yer altı tünelleri, tapınakları, amfitiyatrosu, Kurşunlu Hanı, Saint Jean Kilisesi, dini turizm açısından 7 kilisenden birisi, yamaç paraşütünü de ortaya koyuyoruz. İleride Alaşehir'i turizm açısından farklı bir yerde göreceksiniz" diye konuştu.