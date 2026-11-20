Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, yurt dışında yaşayan Alevi toplumunun taleplerini karşılamak amacıyla "inanç önderi" görevlendirecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 2027 yılı Hızır ve Muharrem günlerinde yapılacak görevlendirme için başvuruların 18 Aralık'a kadar devam edeceği bildirildi.

Görev almak isteyen inanç önderlerinin, başvuru dilekçeleri ile yurt dışından temin edecekleri davet mektuplarını Başkanlığa ulaştırmaları gerektiği belirtildi.

Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin "0312 470 45 19" numaralı telefon hattı veya "[email protected]" e-posta adresi üzerinden Başkanlık ile iletişime geçebileceği hatırlatıldı.

Görevlendirmeyle, yurt dışında yaşayan Alevi vatandaşların inanç önderleriyle buluşmalarına ve inanç hizmetlerinin sürdürülmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.