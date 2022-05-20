Aleyna Tilki Hatay'da konser verdi - Son Dakika
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Aleyna Tilki Hatay'da konser verdi

20.05.2022 00:42

Aleyna Tilki Hatay'da konser verdi Hatay'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Aleyna Tilki konser verdi.

Aleyna Tilki Hatay'da konser verdi

HATAY - Hatay'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Aleyna Tilki konser verdi.

Antakya EXPO Alanı Amfi Tiyatro'da sahneye çıkan Aleyna Tilki, sevilen eserlerini seslendirdi. Sahnede dört dansçının eşlik ettiği Aleyna Tilki, fiziği ve danslarıyla izleyenlerden tam not aldı. İzdihamın yaşandığı konserinde Aleyna Tilki, sahne performansı ile kendisini dinleyenleri coşturdu.

Aleyna Tilki Hatay'da konser verdi
Aleyna Tilki Hatay'da konser verdi
Aleyna Tilki Hatay'da konser verdi
Aleyna Tilki Hatay'da konser verdi

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Kaynak: İHA

19 Mayıs kutlamaları, Aleyna Tilki, Konser, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aleyna Tilki Hatay'da konser verdi - Son Dakika


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