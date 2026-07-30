Ali Fuat Başgil’in kimliği Samsun Kent Müzesi’nde sergilenecek - Son Dakika
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Ali Fuat Başgil’in kimliği Samsun Kent Müzesi’nde sergilenecek

Ali Fuat Başgil’in kimliği Samsun Kent Müzesi’nde sergilenecek
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Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan ve Avrupa’nın prestijli müzeleri arasında gösterilen Samsun Kent Müzesi, kentin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan ve Avrupa'nın prestijli müzeleri arasında gösterilen Samsun Kent Müzesi, kentin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Türk hukuk tarihinin önemli isimlerinden, fikir adamı ve siyasetçi merhum Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'e ait kimlik belgesi de artık Samsun Kent Müzesi'nde sergilenecek.

Samsun'un yetiştirdiği önemli devlet ve fikir adamlarından biri olan Ali Fuat Başgil'in kimlik belgesi, Samsun Kent Müzesi koleksiyonuna kazandırıldı. Türk demokrasi tarihi ve hukuk alanına önemli katkılar sunan Başgil'e ait bu özel belge, 11 Ağustos Salı gününden itibaren müzede sergilenecek eserler arasında yerini alacak. Kent Müzesi artık Başgil'in yaşam öyküsünü yakından tanımak isteyen ziyaretçilerin de ilgi odağı olacak. Kentin tarihi ve kültürel mirasına ışık tutan Samsun Kent Müzesi, Türkiye'nin fikir ve hukuk hayatına damga vuran Ali Fuat Başgil'in de hatırasını yaşatan müze olarak da isminden söz ettirecek.

1893 yılında Çarşamba'da dünyaya gelen Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, anayasa hukuku alanındaki öncü çalışmaları, demokrasi ve hukuk devleti mücadelesiyle Türk siyasi tarihinin en saygın isimleri arasında yer aldı. Geride bıraktığı eserler ve fikirleriyle nesillere ilham veren Başgil'in hatırası, doğduğu topraklarda yaşatılmaya devam edecek.

Samsun'un her yönüyle anlatıldığı Avrupa'nın en prestijli müzelerinden biri olan Samsun Kent Müzesi, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuruyor. Ali Fuat Başgil'in de hatırasını yaşatacak Müze, şehrin tarihini, coğrafyasını, kültürünü, ekonomisini ve mimarisini en özgün haliyle ziyaretçilerine sunuyor. Kentin kronolojik tarihinin de yer aldığı müzede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişiyle başlayan Kurtuluş Savaşı süreci de anlatılıyor. Müzede ayrıca ses sanatçıları Taner Çağlayan, Orhan Gencebay, Neyzen Tevfik Kolaylı, Yıldırım Bekçi, Yıldıray Çınar, Orhan Hakalmaz, Kaan Uğur Yücekent; sinema sanatçıları Mehmet Aslantuğ, İhsan Gedik, Hikmet Karagöz, Aliye Rona, Nebahat Çehre, Süreyya Duru, Vahi Öz, Orçun Sonat, Sıtkı Sezgin; tiyatro sanatçıları Ferdi Akarnur, Avni Dilligil, Levent Kırca, Ferhat Şensoy, Cem Kaynar, Yekta Keçeli; edebiyatçı Cemalettin Etli Kavaklıgil, Cemal Safi, Zeynep Aliye, Zerrin Koç, Vedat Türkali ve Erdoğan Alkan gibi önemli isimlerin hatıraları da yer alıyor. Resim, heykel ve karikatür gibi alanlarda isminden söz ettiren Nehir Ak, Metin Ekiz, Orhan Taylan, Adil Çelik, Bedri Koraman, Mesut Yavuz ve Gökhan Yerlikaya gibi isimler de Kent Müzesi'nde anlatılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ali Fuat Başgil’in kimliği Samsun Kent Müzesi’nde sergilenecek - Son Dakika

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