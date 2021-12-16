Üye Girişi
Ali Kuşçu vefatının 547. yıl dönümünde Eyüpsultan Camii'nde anıldı - Son Dakika

Ali Kuşçu vefatının 547. yıl dönümünde Eyüpsultan Camii'nde anıldı

16.12.2021 16:26

Ali Kuşçu vefatının 547. yıl dönümünde Eyüpsultan Camii'nde anıldı Astronomi ve matematik alanında çok değerli çalışmalar yapan ve birçok öğrenci yetiştiren, Osmanlı medeniyetinin kıymetli bilim adamlarından Ali Kuşçu (Ali Bin Muhammed) ebediyete intikalinin (16 Aralık 1474) 547.

Ali Kuşçu vefatının 547. yıl dönümünde Eyüpsultan Camii'nde anıldı

İSTANBUL - Astronomi ve matematik alanında çok değerli çalışmalar yapan ve birçok öğrenci yetiştiren, Osmanlı medeniyetinin kıymetli bilim adamlarından Ali Kuşçu (Ali Bin Muhammed) ebediyete intikalinin (16 Aralık 1474) 547. yılında Eyüpsultan Camii'nde anıldı.

Bilimsel çalışmalarla geçmişten geleceğe ışık tutan ülkemizde uzay politikalarına destek veren Ali Kuşçu, vefatının 547. yılında Eyüpsultan Camii'nde dualar ile anıldı. Anma programına Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Irmak, Uzay Evi öğrencileri ve birçok vatandaş katıldı. Burada konuşma yapan Irmak, Ali Kuşçu'nun mezarının keşfi ile Ali Kuşçu'nun Uzay Evi'nin yapılmasının aynı tarihlere denk geldiğini söyledi.

"Küresel düzeyde bir bilim insanı"

Medeniyetin izi sadece sözel ve kültürle değil matematik alanında da izinin olduğunu ifade eden Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Irmak, "Bugün sabah yağmur yağıyordu. Biz kendi aramızda iptal etsek mi diye konuştuk. Bu kadar büyük bir değer zaten yeni yeni anılmaya başlanıyor. Yeni yeni tanılıyor. İptal etmeyelim kararına vardık. Bu durum beni biraz duygulandırıyor. Ali Kuşçu'nun mezarının keşfi Ali Kuşçu'nun Uzay Evi'nin yapılması aynı tarihlere denk geliyor. Bizim burada andığımız kişi küresel düzeyde bir bilim insanı. Matematik ve astronomi alanında mesela Fatih Sultan Mehmethan'a hitaben yazdığı bir kitap var. Bugün integral için temel eserlerdendir. Yani düşünün ki 14. Yüz yılın ortaları o dönemde yazılan bir eserdir. Biz şunu görüyoruz burada özellikle çocuklarımızın bu ana şahit olması için bu yağmurlu günde programı ertelemedik. Şunu bilmeliyiz ki medeniyetimizin izleri sadece sözel ve kültürle değil matematik alanında da var. Yeter ki biz buna sahip çıkalım" şeklinde konuştu.

Ali Kuşçu vefatının 547. yıl dönümünde Eyüpsultan Camii'nde anıldı
Ali Kuşçu vefatının 547. yıl dönümünde Eyüpsultan Camii'nde anıldı
Ali Kuşçu vefatının 547. yıl dönümünde Eyüpsultan Camii'nde anıldı
Ali Kuşçu vefatının 547. yıl dönümünde Eyüpsultan Camii'nde anıldı

Eyüpsultan, Astronomi, matematik, Ali Kuşçu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ali Kuşçu vefatının 547. yıl dönümünde Eyüpsultan Camii'nde anıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:26 Son dakika: Benzine 56 kuruş zam geldi! 11 liraya az kaldı
16:25 Sedat Peker aylar önce "dolar uçacak" uyarısı mı yaptı?
16:20 Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! O temizlik işçisi kanlar içinde ölü bulundu
16:20 Davutoğlu'ndan kur ve faiz tepkisi: Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar
16:11 Camdaki Kız'da bugün; Nalan gerçeği öğrenecek mi?
16:08 Asgari ücret zammını açıklayan Erdoğan, dolardaki yükseliş hakkında konuştu: Türk Liramızı yedirmeyeceğiz
16:06 Sakatlanan Muslera'nın boşluğu hemen doldu! Galatasaray, kaleci transferini bitirdi
16:05 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücretle ilgili ilk yorum: Verilen oranı küçümsemiyoruz
15:58 Son dakika! İstanbul Valiliği'nden hava durumu uyarısı
15:52 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz
Mahkum'da bugün; Fırat Bulut, geçmişi hatırlamaya başladı mı? Mahkum'da bugün; Fırat Bulut, geçmişi hatırlamaya başladı mı?         
16:29
Son dakika: Benzine 56 kuruş zam geldi! 11 liraya az kaldı Son dakika: Benzine 56 kuruş zam geldi! 11 liraya az kaldı         
16:26
Davutoğlu'ndan kur ve faiz tepkisi: Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar Davutoğlu'ndan kur ve faiz tepkisi: Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar         
16:20
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu         
13:43
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü         
12:40
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 16:35:46. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Kuşçu vefatının 547. yıl dönümünde Eyüpsultan Camii'nde anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement