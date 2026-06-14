Yağmura rağmen büyük ilgi: ASEV Türk Sanat Müziği Korosu'ndan İstanbul şarkıları gecesi - Son Dakika
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Yağmura rağmen büyük ilgi: ASEV Türk Sanat Müziği Korosu'ndan İstanbul şarkıları gecesi

Yağmura rağmen büyük ilgi: ASEV Türk Sanat Müziği Korosu\'ndan İstanbul şarkıları gecesi
14.06.2026 17:01  Güncelleme: 17:13
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Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV) Sanat Günleri kapsamında düzenlenen konserde, Şef Dr. Barış Doğan yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu, İstanbul şarkılarını seslendirdi. Yağmura rağmen yoğun ilgi gören etkinlikte dinleyiciler de koroya eşlik etti.

Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV) Sanat Günleri kapsamında düzenlenen konser, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şef Dr. Barış Doğan yönetimindeki ASEV Türk Sanat Müziği Korosu, Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu'nda birbirinden güzel İstanbul şarkılarını seslendirerek dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi. "İstanbul Şarkılarını Beraber Söyleyelim" konseptiyle gerçekleştirilen konserde Aliağalılar, koroya büyük bir coşkuyla eşlik etti. Böylece dev bir koro oluşurken, ortaya muhteşem bir müzik şöleni çıktı. Havanın yağmurlu ve serin olmasına rağmen sanatseverler konsere yoğun ilgi gösterdi. Konserde "Kız Sen İstanbul'un Neresindesin", "Üsküdar'a Gider İken Aldı da Bir Yağmur", "Ada Sahillerinde Bekliyorum" gibi Türk sanat müziğinin dillere pelesenk olmuş eserleri, dinleyicilerin de katılımıyla büyük bir coşkuyla seslendirildi.

"Bir şefi şef yapan koristleridir"

Konser sonunda konuşan Şef Dr. Barış Doğan, koro üyelerine teşekkür ederek, "Bir konserde solist olması şefin işini kolaylaştırır. Ancak biz bu konserde hiç solist kullanmadık. Burada dinlediğiniz 25 şarkının tüm sözlerini ezberleyen söyleyen mükemmel koroma çok teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bir şefi şef yapan koristleridir. İyi ki varsınız" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a da teşekkür eden Doğan, "Sanata ve sanatçıya her zaman destek olan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a kocaman bir alkış istiyorum. Kendisi her zaman bizimle yakından ilgileniyor, sanatın ve sanatçının yanında duruyor. Başkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sanatseverlere de teşekkür eden Doğan, "Bu soğuk havada bizleri yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere sonsuz teşekkür ediyorum. Siz olmasanız biz de olamazdık. İyi ki varsınız" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Finalde protokolden koroya eşlik

Konserin sonunda Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, başarılı performansından dolayı Şef Dr. Barış Doğan'a çiçek takdim ederek, teşekkür etti. Gecenin finalinde seslendirilen "Yangın Olur Biz Yangına Gideriz" adlı eserde ise Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Öztürk ve Mehmed Ali Dölek ile Aliağa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Serap Cerrahoğlu da sahneye çıkarak koroya eşlik etti. Büyük alkış alan konser, sanatseverlerin hafızalarında uzun süre yer edecek renkli görüntülerle sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yağmura rağmen büyük ilgi: ASEV Türk Sanat Müziği Korosu'ndan İstanbul şarkıları gecesi - Son Dakika

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