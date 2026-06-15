Kuşadası ile Marl arasında gençlik köprüsü kuruldu - Son Dakika
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Kuşadası ile Marl arasında gençlik köprüsü kuruldu

Kuşadası ile Marl arasında gençlik köprüsü kuruldu
15.06.2026 17:38  Güncelleme: 17:40
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Kuşadası'nın kardeş şehri Marl'dan gelen Alman öğrenciler, öğrenci değişim programı kapsamında kentin tarihi ve kültürel rotalarını ziyaret ederek güzel hatıralarla ülkelerine döneceklerini belirtti.

Kuşadası'nın kardeş şehri Marl'dan öğrenci değişim programı kapsamında kente gelen Alman öğrenciler, tarihi ve kültürel rotaları keşfedip, kenti yakından tanıdı. Kuşadası'nı çok beğendiklerini belirten öğrenciler, ülkelerine güzel hatıralarla döneceklerini söyledi.

Kuşadası'nın kardeş şehri Marl'dan Kardeş Şehir-Kardeş Okul Öğrenci Değişim Programı kapsamında yürütülen Gençlik Köprüsü projesi ile kente gelen ortaokul öğrencileri, tarihi ve kültürel rotaları ziyaret etti. Kuşadası'nı çok beğendiklerini belirten Alman öğrenciler, ülkelerine çok güzel hatıralarla döneceklerini söyledi. Kuşadası'nın Almanya'daki kardeş şehri Marl'dan gelen öğrenciler ve onları kentte ağırlayan Özel Ü. Naci Akdoğan öğrencileri, Kuşadası'nın tarihi ve kültürel rotalarını ziyaret etti. Gezi rotalarına KUAKMER'den başlayan grup, Çalıkuşu Kültür Evi, Mineral ve Fosil Müzesi, SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sergi Alanı, Güvercinada Deniz Ticaret Tarihi Sergi Alanı ve Rosemary Anı Evi'ni dolaştı. Rotada bulunan tüm noktalarda öğrencilere Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü çalışanı, sanat tarihçi Umut Kardaşlar eşlik edip, bilgi verdi. Marl'dan gelen öğrenciler, Kuşadası'ndaki arkadaşları ile çok iyi anlaştıklarını belirtip, ülkelerine güzel hatıralarla döneceklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kuşadası ile Marl arasında gençlik köprüsü kuruldu - Son Dakika

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