Alper Canıgüz, Nilüfer Belediyesi\'nin Koza Buluşmaları\'nda Örümcek Burgacı\'nı anlattı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Koza Buluşmaları'na konuk olan Alper Canıgüz, son romanı "Örümcek Burgacı" üzerinden hiperdemokrasi, eskeriya tahakkümü ve edebiyatın hakikat arayışındaki rolünü anlattı.

Nilüfer Belediyesi, edebiyat dünyasının önemli isimlerini okurlarla buluşturmayı sürdürüyor. Koza Kütüphane'de düzenlenen Koza Buluşmaları'nın konuğu, "Bir Kamu Davası" serisi ve "Gizliajans" gibi eserleriyle tanınan Alper Canıgüz oldu. Yazar, moderatörlüğünü Hakan Akdoğan'ın üstlendiği "Çocuğun Rüyası, Azınlığın Kabusu: Örümcek Burgacı'nda Hiperdemokrasi, Polisiye ve Distopyanın Mizahı" başlıklı söyleşide okurlarıyla bir araya geldi.

Söyleşide son romanı "Örümcek Burgacı"nda kurguladığı alternatif 1974 yılına ve hikayenin zeminine değinen Canıgüz, anlatıyı geleceğe taşımak yerine geçmiş bir tarihe yerleştirmenin nedenlerini paylaştı. Geleceğe dair bilimkurgu tahminlerinin zamanla eskiyebildiğini belirten yazar, 1974 yılının teleteks gibi erken bilişim teknolojilerinin filizlendiği ve toplumsal kırılmaların yaşandığı kritik bir eşik olması sebebiyle güçlü bir kurgusal zemin sunduğunu ifade etti.

Romanda kamusal kararların ve hatta insanların yaşam sürelerinin anketlerle belirlendiği distopik bir yapıyı ele aldığını aktaran Canıgüz, iradesinin mutlak bir doğru gibi kabul edilmesinin getirdiği tehlikelere dikkat çekti. Demokrasinin özünün sınırsız kararları değil, azınlığın haklarını korumak olduğunu vurgulayan Canıgüz, günümüz dünyasındaki algoritmalara ve kanaat toplumuna da değinerek, korku ve öfkenin toplumları yönlendirmede nasıl bir araca dönüştürüldüğünü anlattı.

Romandaki başkarakterin dedektif bir şair olmasının tesadüf olmadığını da sözlerine ekleyen yazar, iletişimsizliğin ve kavramların içinin boşaltıldığı dönemlerde şiirin taşıdığı anlama işaret etti. Şiirin kelimeleri propaganda ve kişisel hesaplardan arındırıp kendi özgürlüğüne kavuşturduğunu söyleyen Canıgüz, dilin ve sözün gerçek ağırlığını koruyabilmesinde edebiyatın belirleyici olduğunu kaydetti.

Söyleşinin ardından okurların sorularını yanıtlayan Alper Canıgüz'e günün anısına hediye takdim edildi. Etkinlik, yazarın okurları için kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.