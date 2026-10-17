Altın Portakal'da erişilebilir gösterimler görme ve işitme engellilere sunulacak - Son Dakika
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Altın Portakal'da erişilebilir gösterimler görme ve işitme engellilere sunulacak

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Altın Portakal kapsamındaki Engelsiz Filmler seçkisi, görme ve işitme engelli izleyiciler için erişilebilir gösterimler sunacak. 31 Ekim'de AKM'de ücretsiz gösterilecek 'Şarkıcı Balina' ve 'Genç Anneler', sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı desteğiyle izlenecek.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Engelsiz Filmler Festivali iş birliği ile bu sene "Engelsiz Filmler" seçkisi Altın Portakal'da sinemaseverlerle buluşacak.

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında bu sene 63.'sü gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ve erişilebilir gösterimleri, kapsayıcı yaklaşımıyla sinemayı herkes için ulaşılabilir kılmayı amaçlayan 14 yıldır gerçekleştirilen Engelsiz Filmler Festivali iş birliği ile hayata geçirilen "Engelsiz Filmler" kapsayıcı sinema deneyimini destekleyecek. Film gösterimlerinde tüm seyircilerin sinemaya erişimini amaçlayan seçki, sinemanın erişilebilir olması yönünde önemli bir adım niteliği taşıyor.

Altın Portakal ve Engelsiz Filmler Festivali, bu iş birliğiyle sinemaya erişimde farklı ihtiyaçları bulunan bireylerin de film gösterimlerine katılımını desteklemeyi amaçlıyor. Görme ve işitme engelli izleyicilerin sinema deneyimini kolaylaştıran erişilebilir gösterimler, kültür ve sanat etkinliklerinde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine katkı sunarken Antalya'da sinemanın daha geniş kitlelerle buluşmasına da imkan sağlayacak.

Altın Portakal ve Engelsiz Filmler Festivali ile kapsayıcı sinema

Seçki kapsamında, "Şarkıcı Balina" 31 Ekim Cumartesi günü saat 12.30'da, "Genç Anneler" ise saat 15.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda ücretsiz olarak festival katılımcılarıyla buluşacak. Filmler, görme engelliler için sesli betimleme işitme engelliler içinse ayrıntılı altyazı desteğiyle erişilebilir bir şekilde gösterilecek.

"Şarkıcı Balina" filmi, erişilebilir gösterim olmasının yanı sıra salonda Otizm Dostu gösterim olarak da izleyiciyle buluşacak. Film, hareket etme ve yeme içme serbestliğinin sağlandığı, ses seviyesinin düşük tutulduğu ve ışıkların loş olduğu şartlarda gösterilecek.

"Engelsiz Filmler" kapsamında; Almanya, Çekya ve Kanada ortak yapımı, Reza Memari'nin yönettiği, 2025 yapımı, 2025 Uluslararası Çocuk ve Genç İzleyici Film Festivali Schlingel'de En İyi Uluslararası Uzun Metrajlı Çocuk Filmi ödülünü kazanan, okyanusları koruyan son Şarkıcı Balina'nın yetim oğlu genç kambur balina Vincent'ın macerasını konu alan "Şarkıcı Balina - The Last Whale Singer" ve Belçika ve Fransa ortak yapımı, Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne'nin yönettiği, 2025 yapımı, 2025 Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve Ekümenik Jüri Ödülü kazanan, genç anneler için bir sığınma evinde kalan ve kendileriyle bebekleri için daha iyi bir hayat kurmayı umut eden Jessica, Perla, Julie, Ariane ve Nama'nın hikayesini konu alan "Genç Anneler - Young Mothers" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Gösterimlerin ardından, Be In! Erişilebilir Festivaller Ağı ve Engelsiz Filmler Festivali kurucularından Emrah Kalan ve Kıvanç Yalçıner'in katılımıyla "Bir arada Film İzlemek Mümkün! Erişilebilir Sinema" başlıklı bir söyleşi düzenlenecek. Söyleşide, Türkiye'den ve dünyadan erişilebilir sinema örnekleri ele alınırken erişilebilir sinemanın önemi ve üretim süreçleri üzerine konuşulacak.

Kaynak: İHA
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