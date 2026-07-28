Altın Portakal'da Genç Başarı Ödülleri - Son Dakika
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Altın Portakal'da Genç Başarı Ödülleri

Altın Portakal\'da Genç Başarı Ödülleri
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63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas'a verilecek.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Genç Başarı Ödülleri", bu yıl Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas'a takdim edilecek.

Türkiye'nin en köklü sinema etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 63'üncüsü, 24-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında bu yıl verilen Genç Başarı Ödülleri, tiyatro, dizi ve sinema dünyasında önemli projelerde yer alan genç oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve kariyerinin henüz başında olmasına rağmen sergilediği etkileyici performanslarla dikkat çeken 16 yaşındaki oyuncu Leyla Smyrna Cabas'a verilecek. Geçtiğimiz sene Cansu Baydar'a verilen "Genç Başarı Ödülü", 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde takdim edilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Altın Portakal'da Genç Başarı Ödülleri - Son Dakika

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