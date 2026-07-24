Altın Portakal'da Sinema Emek Ödülleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın Portakal'da Sinema Emek Ödülleri

24.07.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdurrahman Keskiner ve Suzan Kardeş, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alacak.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Sinema Emek Ödülleri", yapımcı Abdurrahman Keskiner ile oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş'e verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24-31 Ekim'de düzenlenecek festival kapsamında Sinema Emek Ödülü'ne yapımcı Abdurrahman Keskiner ile oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş layık görüldü.

1965 yılında Yılmaz Güney'in menajeri olarak sinema sektörüne adım atan Keskiner, bir yıl sonra Güney Film'i kurdu. Daha sonra kurduğu Umut Film çatısı altında çok sayıda filmin yapımcılığını üstlenen Keskiner'in yapımcılığını yaptığı "Umut", "Muhsin Bey", "Hazal", "Yılanı Öldürseler" ve "Fotoğraflar" gibi yapımlar, ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller kazandı.

Keskiner'in yapımcılığını üstlendiği "Umut", 1970 yılında Cannes Film Festivali'nin Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterilen ilk Türk filmi oldu. "Hazal" ise 1980 yılında aynı bölümde gösterilen ikinci Türk filmi olurken, Camera d'Or ödülüne aday gösterilen ilk Türk filmi ünvanını aldı.

Sinemanın yanı sıra televizyon alanında da yapımcılık yapan Keskiner, Orhan Kemal'in eserinden uyarlanan "Hanımın Çiftliği", TRT için hazırlanan "Itri" ile "Anadolu Evlenme Gelenekleri ve Düğün Törenleri" belgeseline imza attı. Keskiner, doğduğu Osmaniye'de eğitim, kültür ve sağlık alanlarında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da tanınıyor.

Sinema Emek Ödülü'ne layık görülen bir diğer isim olan Suzan Kardeş ise 1980'den itibaren sinema, tiyatro, reklam ve fotoğraf çekimlerinde makyöz ve kuaför olarak görev yaptı.

Profesyonel müzik kariyerine 2007 yılında çıkardığı Türk sanat müziği albümüyle başlayan Kardeş, Boşnakça, Sırpça, Arnavutça, Makedonca ve Türkçe eserler seslendirdi. Roman müziğinin önemli isimlerinden Esma Redzepova ile Eurovision birincisi Dino Merlin'le aynı sahneyi paylaşan Kardeş, konserler verdi.

Kardeş, 32 yıldır yaşattığı Hıdırellez geleneğiyle sinema sektörüne çok sayıda makyöz ve kuaför kazandırması dolayısıyla UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" listesine alındı.

"Kardeş", "Vizontele", "Vizontele Tuuba", "Hokkabaz", "Beynelmilel", "Hükümet Kadın", "Eyyvah Eyvah" serisi ve "Nadide Hayat" başta olmak üzere çok sayıda sinema filminde makyöz ve kuaför olarak görev yapan Kardeş, oyuncu olarak da sinema filmleri, televizyon dizileri ve tiyatro oyunlarında rol aldı.

Geçen yıl Feride Çiçekoğlu'na verilen Sinema Emek Ödülü, festivalin açılış töreninde Abdurrahman Keskiner ile Suzan Kardeş'e takdim edilecek.

Kaynak: AA

Abdurrahman Keskiner, Film Festivali, Suzan Kardeş, Kültür Sanat, Antalya, Sinema, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Altın Portakal'da Sinema Emek Ödülleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD’den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz
Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Ardahan’ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı Ardahan'ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı

12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:13
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
11:16
Eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller
Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 13:20:47. #7.13#
SON DAKİKA: Altın Portakal'da Sinema Emek Ödülleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.