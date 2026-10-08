Altın Portakal'da Ulusal Uzun Metraj jürisi belirlendi, başkan Derviş Zaim oldu - Son Dakika
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Altın Portakal'da Ulusal Uzun Metraj jürisi belirlendi, başkan Derviş Zaim oldu

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Altın Portakal\'da Ulusal Uzun Metraj jürisi belirlendi, başkan Derviş Zaim oldu
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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi açıklandı. Jüri başkanlığını Derviş Zaim üstlenirken jüride Aylin Zoi Tinel, Elif Demoğlu, Fatih Artman, Meryem Uzerli, Sırma Bradley ve Rahman Altın yer alacak.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri üyeleri açıklandı. Jüri Başkanlığı görevini Derviş Zaim'in üstlendiği yarışmanın jüri üyeleri; "Aylin Zoi Tinel, Elif Demoğlu, Fatih Artman, Meryem Uzerli, Sırma Bradley ve Rahman Altın"ndan oluşuyor.

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Türkiye'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri üyeleri belli oldu. Ön jürisini şirketi yöneticisi, stüdyo ve yapım koordinatörü Ahmet Seyrekbasan, yapımcı Derya Tarım ve akademisyen Prof. Dr. Zeynep Çetin Erus'un oluşturduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda; "Artakalan, Bekle Bizi Brüksel, Bir Anne Hakkında, Cinlerin Düğünü, Düğün Şarkıcısı, Elisa, Hakikatin Ölümü, Kadim Mavi, Ölü Arının İğnesi, Selma, Taş ve Tüy ve Tatlı Maya" filmleri yarışacak.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller 31 Ekim 2026, Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanacak.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Altın Portakal'da Ulusal Uzun Metraj jürisi belirlendi, başkan Derviş Zaim oldu - Son Dakika
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