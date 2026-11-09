Altın Portakal ödüllü Gürcü yönetmen Ovashvili, Contact'ta gençlerle deneyim paylaştı - Son Dakika
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Altın Portakal ödüllü Gürcü yönetmen Ovashvili, Contact'ta gençlerle deneyim paylaştı

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Altın Portakal ödüllü Gürcü yönetmen Ovashvili, Contact\'ta gençlerle deneyim paylaştı
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Altın Portakal ödüllü Gürcü yönetmen George Ovashvili, Yaşar Üniversitesinin ev sahipliğindeki 12. Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'ne jüri üyesi ve konuk konuşmacı olarak katıldı. Ovashvili, seminerde sinema deneyimlerini genç sinemacılarla paylaştı.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazanan Gürcü yönetmen George Ovashvili, Yaşar Üniversitesinde düzenlenen 12. Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'ne jüri üyesi ve konuk konuşmacı olarak katıldı. "Yönetmenin İkili Kimliği: 'Mısır Adası'ndan Büyük Endüstri Konuşmacılığına" başlıklı seminerinde sinema deneyimlerini genç sinemacılarla paylaştı.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 12. Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali, dünyanın farklı ülkelerinden genç sinemacıları İzmir'de buluşturdu. 2014 yılından bu yana uluslararası alanda genç sinemacılar için önemli bir platform haline gelen festival, bu yıl da zengin film seçkisi, uluslararası jüri kadrosu ve söyleşileriyle sinemaseverleri bir araya getirdi. Fransa'dan, "A Princess Guide to Fairytale Love" filmi Büyük Ödül'ün sahibi oldu.

Genç sinemacılara tavsiyeler

Festivalin öne çıkan konuklarından biri, son olarak Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Babalarımdan Biri Ay'dır" filmiyle Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü'nü kazanan Gürcü yönetmen George Ovashvili oldu. Festivalde jüri üyeliği de yapan Ovashvili, "Yönetmenin İkili Kimliği: 'Mısır Adası'ndan Büyük Endüstri Konuşmacılığına" başlıklı seminerinde sinema alanındaki deneyimlerini ve yönetmenlik pratiğini genç sinemacılarla paylaştı.

Ödül töreninde konuşan Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, 12 yılda 22 binin üzerinde başvuru alan festivalin, kültürlerin, hikayelerin, fikirlerin bir araya geldiği bir buluşma noktası olduğunu belirterek bunun gerçekten gurur verici olduğunu söyledi.

Uluslararası jüri

Gürcistan'ın köklü eğitim kurumlarından Shota Rustaveli Tiyatro ve Film Devlet Üniversitesi'nin (TAFU) konuk okul olarak yer aldığı festivalin jürisinde George Ovashvili'nin yanı sıra aynı üniversiteden Tinatin Khutsishvili ve Yaşar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Trevor Hope da görev aldı. Uluslararası belgesel ve televizyon projeleriyle tanınan yönetmen ve yapımcı Evrim İnci ile bağımsız film ve fotoğraf çalışmalarıyla öne çıkan Ece Kınacı Orhan da jüri kadrosunda yer aldı.

Festivalde, Fransa'dan Violette Avouac, Ramya Hedge, Tshegofatso Tracy Pitseng, Kelvin Shani, Polina Saratova, Ashil Shaji'nin yönetmenliğini üstlendiği, "A Princess Guide to Fairytale Love" filmi Büyük Ödül'ün sahibi olurken; yine Fransa'dan "Blue Cat" (Alexandre Boutıer, David Cady, Line Debard, Hannah Drummond, Yuxin Lı, Léo Malaterre, Constantijn Van Zwet) SenEDİT sponsorluğunda SenEDİT En İyi Senaryo Ödülü, Türkiye'den "Genetically Unmodified Selami" (Emircan Yanık) filmi Q Beach Sürdürülebilirlik ve Çevre Ödülü, Almanya'dan "Mother of a Son" (Kevin Koch) En iyi Sinematografi Ödülü, İngiltere'den "Safe Space"(Matthew Eyre) Mansiyon, Polonya'dan "Liminal" (Ege Yılmaz) Festival Komitesi Özel Ödülü, Hollanda'dan "Draw me Homeland" (Nour Alkheder) Öğrenci Jürisi Ödülü'ne layık görüldü.

12 kısa film finalist oldu

Üç gün süren festivalde yarışma bölümünde finalist olarak seçilen 12 kısa film izleyiciyle buluştu. Film gösterimlerinin ardından düzenlenen soru-cevap oturumlarında genç yönetmenler, yapımlarının hikayelerini ve üretim süreçlerini izleyicilerle paylaştı. Festival programında ayrıca dikey kurgu sanatçısı ve kıdemli görsel efekt uzmanı Mehmet Efe Karaman'ın "Türkiye'de Post Prodüksiyon ve Yapay Zeka Etiği" başlıklı semineri de yer aldı.

Genç sinemacılara ilham vermek amacıyla ödüllü öğrenci filmlerinden oluşan özel seçkiler de izleyiciyle buluştu. Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi ile Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin ödüllü yapımlarından hazırlanan iki ayrı seçki, Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu'nda gösterildi.

12 yılda 22 bin film

Geçmiş yıllarda Almanya'dan Münih Televizyon ve Film Üniversitesi ile Baden-Württemberg Film Akademisi, Polonya'dan Lodz Film Okulu, Fransa'dan La Fémis, Portekiz'den Lizbon Tiyatro ve Sinema Okulu, Yunanistan'dan Aristoteles Üniversitesi ve Lübnan'dan Beyrut Saint-Joseph Üniversitesi gibi önemli eğitim kurumlarını ağırlayan Contact, 12 yıllık yolculuğunda 22 binin üzerinde öğrenci filmi başvurusu aldı.

Bu yıl da iki bini aşkın başvuru arasından seçilen filmler, Rusya'dan Hollanda'ya, Fransa'dan Kazakistan'a, Polonya'dan Çin'e uzanan geniş bir coğrafyayı temsil etti. Kurmaca, belgesel ve animasyon kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada 51 ülkeden 121 film bugüne kadar yarıştı, festival kapsamında toplam 45 ödül verildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatYönetmenSinemaEğitimSon Dakika

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