Altın Portakal sinema okulları yarışmasında 70 başvurudan 12 proje finale kaldı - Son Dakika
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Altın Portakal sinema okulları yarışmasında 70 başvurudan 12 proje finale kaldı

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Altın Portakal kapsamında üçüncüsü düzenlenecek Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nda 12 proje finale kaldı. 48 üniversitenin 70 fakültesinden yapılan 70 başvuru arasından seçilen finalistler, festival boyunca sinema profesyonelleriyle bir araya gelecek.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nda finale kalan 12 proje açıklandı.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24-31 Ekim'de gerçekleştirilecek Altın Portakal'ın uluslararası programı kapsamında düzenlenecek yarışmaya, Türkiye genelindeki 48 üniversitenin 70 fakültesinden 70 başvuru yapıldı.

Sinema yazarı Cumhur Canbazoğlu, senarist ve yazar Ceyda Aşar ile senarist ve yönetmen Fırat Özeler'den oluşan ön jürinin değerlendirmesi sonucunda 12 proje finale kaldı.

Finalist öğrenciler, festival programındaki yerli ve yabancı filmlere akredite olacak ve festival süresince sinema profesyonelleriyle bir araya gelecek.

Yarışmada "En İyi Film" seçilen yapıma Altın Portakal heykelciği verilecek. Yarışmanın jürisinde Nihan Okutucu, Natali Yeres ve Uğur İçbak yer alıyor.

Geçen yıl yarışmada "En İyi Film" ödülünü kazanan "Tümseğin Uğultusu" ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen "Kusursuz Ölçü Nedir?" filmleri de bu yıl özel gösterim kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Finale kalan 12 öğrenci ve filmleri

Yarışmada Mardin Artuklu Üniversitesinden Özlem Orhan'ın "Abbaraların Şarkısı", Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Zehra Aktaş'ın "Ez ü Şeytanoken Min" (Ben ve Şeytancıklarım), İstanbul Beykent Üniversitesinden Duygu Yörükoğlu'nun "Çatlak", İstanbul Gelişim Üniversitesinden Orhan Kerem Kartal'ın "Dostlar Sağolsun" ve Dokuz Eylül Üniversitesinden Amir Rezaei'nin "Drunk Steps" filmleri finale kaldı.

Diğer finalistler ise Anadolu Üniversitesinden Selin Toprak'ın "Dünya Günü Kutlu Olsun", Çukurova Üniversitesinden Fatma Meral Çelik'in "Kim Bu cEmil", İstanbul Bilgi Üniversitesinden Melika Habibi'nin "Lotus", Antalya Belek Üniversitesinden Yasin Dağlı'nın "Mandalina", İzmir Ekonomi Üniversitesinden Ömer Nakay'ın "Özge", Koç Üniversitesinden Yasemin Çinal'ın "Saç, Kağıt, Makas" ve Akdeniz Üniversitesinden Deniz Kurşun'un "Uzunyayla" adlı çalışmaları oldu.

Kaynak: AA
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