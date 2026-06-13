Altın Safran\'da en iyi belgesel "Roman Gibi" oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde, yönetmen Tayfun Belet'in "Roman Gibi" adlı eseri En İyi Belgesel Film Ödülü'nün sahibi oldu.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesindeki yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri takdim edildi. Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Kaymakam Hayrettin Baskın Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. de Elif Çepni, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Uluslararası Belgesel Film kategorisinde "Teteu" adlı yapım, En İyi Belgesel Film Ödülü'ne layık görüldü.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde Selin Aktaş ile Murat Kadir Toy'a ait Siyah Kalem adlı eser, Süha Arın En İyi Belgesel Ödülü'nü kazandı.

Ulusal Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması'nda Serdar Kökçeoğlu'nun Mavi Devrim ve VHS Kasetler adlı eseri En İyi Film Ödülü'nü aldı. Bu kategoride ayrıca Pirlerin Düğünü adlı yapım Jüri Özel Ödülü'ne değer bulundu.

Ulusal Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması'nda Tayfun Belet'in "Roman Gibi" adlı yapımı En İyi Film seçilirken, Rıza Oylum'un "Yerli Yurtsuz" isimli eseri Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Türker İnanoğlu Sinema Onur Ödülü Ezel Akay'a verildi.

Ödüllerin takdim edilmesinin ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirildi ve festival sona erdi. - KARABÜK