Alzheimer Hastalığı Tiyatroda Anlatılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Alzheimer Hastalığı Tiyatroda Anlatılıyor

'Annem' adlı oyun, alzheimer hastasının yaşadıklarını sahneye taşıyarak toplumsal bilinçlenmeyi hedefliyor.

24.02.2025 23:34
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Alzheimer hastalığı tiyatroya uyarlandı

İZMİR - İzmir'de bir doktorun yönetmenliğini yaptığı ve alzheimer hastasının yaşadıklarını anlatan 'Annem' adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu. Uzm. Dr. Hasan Armağan Uysal, "Nüfusun artmasıyla birlikte özellikle 2050 yılında, 100 milyona yakın alzheimer hastalığına sahip bireylerin olacağı öngörülüyor. Kişilerin, yakınlarında böyle bir hastalıkla karşılaştığında ne yapacaklarını hissedebilecekleri, bu duyguyu paylaşabilecekleri bir oyun. Umarım devamı gelir ve toplumsal bilinçlenme artar" dedi.

Beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azalması şeklinde gelişen alzheimer hastalığı, 'Annem' isimli oyun ile tiyatroya uyarlandı. Medicana International İzmir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Hasan Armağan Uysal'ın yönetmenliğini yaptığı ve tiyatro sanatçılarının sahneye koyduğu oyunun prömiyeri Tiyatro Peron'da yapıldı. Oyunu doktorlar ve sağlık çalışanları ile aileleri izledi. Dramatik anların sergilendiği oyun, izleyenler tarafından çok beğenildi.

"Hastalığın birçok semptomu bulunuyor"

Toplumun giderek yaşlanmakta olduğunu ifade eden Doktor Uysal, "Toplumun nüfusunun artmasıyla birlikte özellikle 2050 yılında, 100 milyona yakın Alzheimer hastalığına sahip bireylerin olacağı öngörülüyor. İnsanlar bu hastalıkla ilgili bilgilenir ve yaşayış biçimlerini bu hastalığa yakalanmamak için düzenlerlerse, o zaman toplumsal sağlığa bir katkımız olur. Alzheimer hastalığının ana semptomu, aslında toplumda da bilindiği üzere unutkanlık. Fakat sadece unutkanlık ile bu hastalık gitmiyor. Aynı zamanda bazı nöropsikiyatrik semptomları var. Özellikle hayaller görme, depresyon, içe dönüklük, anksiyete dediğimiz evham, kaygı, korku ve endişe, yeme, uyku ve davranış bozuklukları gibi birçok semptomu olabiliyor. Hastalar, hasta yakınları tarafından çoğunlukla unutkanlığı olduğu için bize getiriliyor. Fakat hastalık başka semptomlarla da özellikle 65 yaş ve üstünde, ancak 65 yaş altında da görülebilir. Hastalığın tek semptomu unutkanlık değil" diye konuştu.

"2026 yılında da devam edecek"

Oyunun en önemli yönünün, bu hastalıkta neler olduğunu ilk defa başka birinin gözüyle değil, hastanın gözünden gösteren bir oyun olduğunu vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Tatlı, üzüntülü ama güldüren de bir oyun. Çok keyifli, izleyenlerin kendilerinden bir parça buldukları bir oyun. Kişilerin, yakınlarında böyle bir hastalıkla karşılaştığında ne yapacaklarını hissedebilecekleri, bu duyguyu paylaşabilecekleri bir oyun. 2025 yılı içerisinde bir yaklaşım 25 gösterim civarında bir planlama yapıldı. Oyun 2026 yılında da devam edecek. Umarım devamı gelir ve bu sayede toplumsal bilinçlenme de artar."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Alzheimer Hastalığı Tiyatroda Anlatılıyor - Son Dakika

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