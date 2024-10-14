Amasra'ya Rus Turist Akını

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Amasra'ya Rus akını sürüyor

Kurvaziyer yolcu gemisi ile Amasra'ya gelen sayısı 68 bini aştı

BARTIN - Rusya- Türkiye arasındaki kuruvaziyer gemi seferleri gerçekleştiren Astoria Grande ile Bartın'ın Amasra ilçesine gelen sayısı toplamda 68 bini aştı. Türkiye'ye gelen turistlerin en çok beğendiği liman olan Amasra, Rusları, doğası ve denizinin yanı sıra, sessizliği ve tarihi ile etkiliyor.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 93 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı Astoria Grande gemisi, sabah saatlerinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki limana yanaştı. Bölgeye 56. seferini düzenleyen gemi ile bin 31 yolcu ve 446 personel ilçeye geldi. Amasra'nın eşsiz doğası, muhteşem denizi ve güneşin tadını çıkaran Rus turistler, tarihi Çekiciler Çarşısı, Kemere Köprüsü, Amasra kalesi ve müzeyi de gezdi. Rus turistlerden 30 kişilik bir kafile ise Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'yu gezdi.

En sevilen duraklar Amasra ve İstanbul

Yıl boyunca Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan rota da seferler düzenleyen Astoria Grande gemisi ile Türkiye'ye gelen turistler arasında yapılan anketlerde, en çok beğenilen liman İstanbul ile birlikte Amasra oluyor. Amasra'nın çok beğenilmesi sebepleri arasında ise doğası, denizi, tarihi yapıları ve şehrin sessizliği yer alıyor. Türkiye'deki kruvaziyer gemi turlarının rotasında bulunan Sinop, Samsun, Trabzon gibi Karadeniz'deki bir çok il ve ilçeler, yeterli talep olmaması nedeniyle gezi listesinden çıkarılırken, Rus turistlerin en çok merak ettiği İstanbul ve Amasra turları ise tüm seferlerde yer alıyor.

56 seferde 78 bini aşkın kişi Amasra'ya geldi

Kruvaziyer yolcu trafiğe ile 2 yılda gerçekleşen 56 seferde Amasra'ya toplamda 68 bin 363 kiş olurken, bu yılın ilk 10 ayında ise düzenlenen 23 seferde ilçeye gelen sayısı toplamda 32 bin 92 yolcu ve mürettebata ulaştı.

Bu yılın son 2 ayında 3 sefer daha düzenlemesi planlayan gemi ile bölgeye gelen sayısı toplamda 70 bini, bu yıl ise 35 bini aşması bekleniyor

Akşam saatlerinde Amasra Limanı'nadan ayrılacak, Bodrum, Marmaris, Antalya, Alanya, İzmir, Kocaeli ve İstanbul turlarının ardından Rusya'nın Soçi Limanı'na geri dönecek.