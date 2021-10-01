Anadolu ezgileri, Duygu Alkan Quintet ile Amsterdam'da yankılandı - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Amsterdam Ofisinin düzenlediği "Duygu Alkan Quintet" konser programı kapsamında Anadolu ezgileri Hollandalı sanatseverlerle buluştu.

Duygu Alkan önderliğinde Alman bendirzen Udo Demandt, Hollandalı gitarist Boris Oud, Yunan udi Alexandros Papadimitrakis, Romanyalı klarnetçi Alex Simu'dan oluşan orkestra Amsterdam'da konser verdi.

Programa müzikseverlerin ilgisi yoğun olurken Türkiye'nin misyon temsilcileri de etkinliğe katıldı.

-"Ezgiler Anadolu'nun farklı kültürlerini yansıtıyor"

Konserin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, "Ezgilerin çeşitliliği Anadolu'nun farklı kültürlerini yansıtıyor." dedi.

Vokal Sanatçı Duygu Alkan, AA muhabirine, ekibin, Avrupa'da Türk müziğinin de öğretildiği tek yer olan Rotterdam'daki Codarts Konservatuarı'nda bir araya geldiğini belirtti.

Grubun diğer üyeleriyle çok iyi bir uyum yakaladıklarını vurgulayan Alkan, "Müzik bizim bir araya gelmemize vesile oldu ve ortak yanlarımızı gördük. Bu yanlar bizi birbirimizden farklı kılan şeylerdi, bunları bir araya getirerek Anadolu'nun çeşitli kültürel yapısını da gösterme aracına dönüştürdük." diye konuştu.

Klarnetnetçi Simu, tıpkı kendileri gibi repertuarlarındaki müziklerin de çeşitli bölgelerden olduğunu ve müziğin onları buluşturduğunu belirterek, "Dinleyenlerin, müzik yoluyla verdiğimiz beraberlik mesajını alabilmesini umuyoruz." dedi.

Gitarist Oud, "Hepimiz, kendi müziğimizi beraberimizde getirerek ortak bir yola çıktık. Anadolu ezgilerinin Batı enstrümanlarıyla çalınması bana çok enteresan geliyor. Bunun güzelliği müziğimize de yansıyor." yorumunda bulundu.