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Anadolu'nun en büyük kitap fuarı Kayseri'de açıldı - Son Dakika

Anadolu'nun en büyük kitap fuarı Kayseri'de açıldı

04.12.2021 16:21

- Anadolu'nun en büyük kitap fuarı Kayseri'de açıldı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç anısına 4'üncü düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı kapılarını ziyarete açtı.

- Anadolu'nun en büyük kitap fuarı Kayseri'de açıldı

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç anısına 4'üncü düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı kapılarını ziyarete açtı. Fuarda hedef bir milyon ziyaretçi sayısına ulaşıp rekor kırmak.

Kayseri'de merhum yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç anısına düzenlenen 4. Kayseri Kitap Fuarı Açılış Töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri protokolü ile yazar, şair ve düşünürlerin katılımlarıyla gerçekleşti. Başkan Büyükkılıç, bir milyon ziyaretçiye ulaşarak rekor kırmayı hedeflediklerini belirtirken, özgüven içerisinde, daha donanımlı, daha eğitimli, geleceğe ümitle bakan gençlik vurgusu yaptı. Fuarın açılış gününde Kayseri'de başta tramvaylar, şehir içi otobüsler olmak üzere tüm toplu ulaşım araçlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri ellerinde kitaplar dağıtarak kitap fuarının açılışını duyurdu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kitap kokusu ve kitap fuarı heyecanı saran kentte tramvaylarda kitap hediye ettikleri vatandaşları Kayseri 4. Kitap Fuarı'na davet etti. Tramvayda yolculuk yapan ve duraklarda bekleyen vatandaşlara Başkan Büyükkılıç'ın selamlarını ileten ekipler, tüm Kayserilileri önceki yıllarda olduğu gibi yine aynı coşku ve heyecanla kitap fuarına davet etti. Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız katılım sağladı. Başkan Büyükkılıç, kitap fuarının açılış konuşmasına "Hepimizin adeta ruhunda, bugünlere gelmesinde emeği olduğuna inandığımız şair, mütefekkir Sezai Karakoç anısına böyle bir güzel organizasyonu düzenlememizin çok anlamlı ve önemli olduğunu ifade ediyorum" dedi.

5 üniversitesi, 80 bin civarında üniversite öğrencisi ve 300 bin ortaöğretim öğrencisi olan bir şehirden bahseden Başkan Büyükkılıç, "İşte bu genç nüfusun özgüven içerisinde, daha donanımlı, daha eğitimli, geleceğe ümitle bakan ve geleceği inşallah Mevlamızın hükmüyle şekillendirecek olan bir nesil yetiştirmek için çırpınıyoruz" ifadelerini kullandı. Edebiyatçı usta isim Hayati İnanç, Kayseri'nin ticaret şehri olarak bilindiğini ancak ondan önce bir ilim şehri olduğunu söyleyerek, "Hz. Mevlana'nın yetişmesinde büyük emeği olan Seyit Burhanettin'in şehridir. Yaman Dede'nin şehridir. Son dönemde Ahmet Remzi Akyürek merhumun şehridir. Bu fuarın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Şair Ahmet Selçuk İlkan ise insanı insan yapan merhamet, vicdan, aşk, sevgi saygı gibi değerler olduğunu ifade ederek, bunun kitaplarla sağlandığını, kitabın kalbe ışık verdiğini söyleyip, şiir gibi bir kitap fuarı olarak nitelediği Kayseri 4. Kitap Fuarı'nda bir şiir okudu. Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç'ın yer aldığı protokol, kurdele kesimi ile açılan kitap fuarını ziyaret ederek, stantlarda hem yazar hem de okuyucular ile bir araya geldi.

"Çok güzel bir fuar"

Kitap Fuarı ile ilgili görüşlerini aktaran kitapseverler, çok heyecanlı olduklarını, stantlarda indirim yapıldığını belirterek, "Çok güzel bir fuar, bizim ufkumuzu geliştirmesi açısından çok iyi bir şans. Bir sürü kitabı daha uygun fiyata buluyoruz. Kitapların kokusunu kokladığım zaman bazen eskiye, tarihe bile gidiyorum" diye yorumlar yaptılar.

Anadolu'nun en büyük kitap fuarı Kayseri'de açıldı
Anadolu'nun en büyük kitap fuarı Kayseri'de açıldı
Anadolu'nun en büyük kitap fuarı Kayseri'de açıldı
Anadolu'nun en büyük kitap fuarı Kayseri'de açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç, Kayseri, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Anadolu'nun en büyük kitap fuarı Kayseri'de açıldı - Son Dakika


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