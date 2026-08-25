Andırın'da Geleneksel Tarhana Hazırlığı Başladı - Son Dakika
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Andırın'da Geleneksel Tarhana Hazırlığı Başladı

Andırın\'da Geleneksel Tarhana Hazırlığı Başladı
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Çığşar Mahallesi'nde imece usulüyle tarhana hazırlığına başlandı, mezla dalları doğal aroma katıyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çığşar Mahallesi'nde, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yüzyıllardır sürdürülen geleneksel tarhana hazırlığı başladı.

Toros Dağları'nın uzantısındaki yüksek rakımlı ve engebeli coğrafyada yaşayan mahalle sakinleri, atalarından miras kalan tarhana geleneğini imece usulüyle sürdürüyor. Günün erken saatlerinde başlayan çalışmalarda, özellikle kadınlar ve çocuklar ormanlık alanlara giderek taze mezla dalları topluyor. Kayalık ve dik yamaçlardan büyük bir titizlikle toplanan mezla dalları, tarhananın serileceği alanlara taşınıyor. Dalların üzerine serilen tarhana, bu sayede hava alarak güneş altında kurumaya bırakılıyor. Mezla dallarının tarhanaya kendine özgü doğal bir aroma kattığı belirtiliyor. Geleneksel yöntemle hazırlanan tarhana için dövme (yarma) ve süzme yoğurt kullanılıyor. Yoğrularak hazırlanan tarhana hamuru, toplanan mezla dallarının üzerine tek tek seriliyor. Yüksek rakımda, temiz hava ve güneş altında kurumaya bırakılan tarhana, kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanıyor.

Kaynak: İHA

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