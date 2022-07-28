Ani Ören Yeri'nin gizemli yüzü 'Güvercinlikler' görenleri mest ediyor - Son Dakika
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Ani Ören Yeri'nin gizemli yüzü 'Güvercinlikler' görenleri mest ediyor

28.07.2022 10:38
Ani Ören Yeri'nin gizemli yüzü 'Güvercinlikler' görenleri mest ediyor

Ani Ören Yeri'nin gizemli yüzü 'Güvercinlikler' görenleri mest ediyorKARS UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan geçmişten, günümüze kadar "Binbir kiliseli kent", "40 kapılı kent" ve "Medeniyetler Beşiği" olarak anılan Ani Ören Yeri'nin gizemli yüzü 'Güvercinlikler' görenleri büyülüyor.

Ani Ören Yeri'nin gizemli yüzü 'Güvercinlikler' görenleri mest ediyor

KARS UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan geçmişten, günümüze kadar "Binbir kiliseli kent", "40 kapılı kent" ve "Medeniyetler Beşiği" olarak anılan Ani Ören Yeri'nin gizemli yüzü 'Güvercinlikler' görenleri büyülüyor.

Ani Ören Yeri'nde asırlar öncesinde güvercinler için yüksek kayalıklarda yapılan ve adeta tarihe meydan okuyarak günümüze kadar gelen o dönemlerde haberleşmede kullanılan güvercinler için yapılmış 680 güvercinlik Ani Ören Yeri'nin bilinmeyen yönlerini gözler önüne seriyor. Ani Ören Yeri'nin arka kısmında bulunan Bostanlar Deresi'nde kayalıklar içerisinde oyularak yapılmış yerleşim yerleri ise dikkatleri çekiyor.

"Ani'nin bir ötesi var"

Ani'nin bir ötesinin olduğunu ifade eden Kültürel Miras Uzmanı ve Tarihçi Faruk Torunoğlu, "2016 yılında Dünya Miras Listesi'ne giren Ani'nin ötesindeyiz. Ani'yi Ani'ye gelen bütün ziyaretçiler asılında görünenden ibaret bilse de Ani'nin bir de ötesi var. Bu ötesini biz Nikolai Marr'ın yaptığı çalışmalardan ve daha sonra biz Roberto Bixio'nun bunlarla ilgili derlemelerinden biliyoruz. Ani'nin ötesinde bin 500'den fazla mağaranın olduğunu bilmekteyiz" dedi.

"Ani bir dünyadır ama dünya bir Ani değildir"

Ani'de bulunan güvercinliklerin haberleşmede kullanıldığına dikkat çeken Torunoğlu, "Ani'de bulunan 21 güvercinlik mağaradan birisindeyiz. Burada 680 tüfe oyulmuş güvercin yuvası bulunmakta, bu alanın kullanış sebebini ise biz genellikle haberleşme için olduğunu düşünmekteyiz. Ani'nin öteyisyle ilgili bunları söylesek de Nikolai Marr'ın Ani ile ilgili muhteşem sözü, Ani'yi tasvir eden en iyi sözdür. Ani bir dünyadır ama Dünya bir Ani değildir" diye konuştu. Öte yandan Ani'nin arkasında yer alan ve yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lav parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı olan tüfün oluşturduğu kayalıkların içine oyulmuş güvercinlikler günümüze kadar aynı güzelliğini koruyor.

Bostanlar Deresi'nde bulunan 200 metre yükseklikte bulunan 40 derece eğimli bir yamaç tırmanılarak ulaşılan güvercinlikler Ani'nin yer altı mağaralarına dikkatleri çekiyor.

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ani Ören Yeri'nin gizemli yüzü 'Güvercinlikler' görenleri mest ediyor - Son Dakika

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