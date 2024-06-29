Ankara'da Huzurevi Sakinlerinin El Sanatları Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara'da Huzurevi Sakinlerinin El Sanatları Sergisi

Ankara'da Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanların ürettiği el sanatlarından oluşan sergi beğeniye sunuldu. Sergide, huzurevi sakinlerinin el emeği ürünleri sergilenirken, ürünlerin satışından elde edilecek gelir kuruma bağışlanacak. Huzurevi müdürü Nurhan Yeşilyurt, atölyeye katılan yaşlıların hem güzel vakit geçirdiklerini hem de ortaya güzel eş işleri çıkardıklarını belirtti. Huzurevi sakinlerinden Satı Yılmaz ise atölyenin kendisine terapi gibi geldiğini ve bir şeyler öğrenmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

29.06.2024 13:01
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Ankara'da Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanların ürettiği el sanatlarından oluşan sergi beğeniye sunuldu.

Huzurevi sergi salonunda, huzurevi sakinlerinin el emeği ürünleri yer alıyor.

Kurum müdürü Nurhan Yeşilyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzurevinde 320 kişi bulunduğunu, atölyeye ise 50 yaşlının katıldığını söyledi.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen etkinlik sayesinde yaşlıların üreterek genç kaldığını ifade eden Yeşilyurt, sergide panço, boyama, el örgüsü, boncuk sanatı gibi ürünlerin bulunduğunu belirtti.

"Atölye terapi gibi geliyor, çok mutluyum"

Sergide satışa sunulan ürünler arasında yaşlıların eskimeyen ellerinden ürettiği yiyeceklerin de yer aldığını dile getiren Yeşilyurt, daha önce de "Eskimeyen Eller" adlı kitap çıkarıldığını anımsattı.

Yeşilyurt, Çankaya Halk Eğitim Merkezi'nin katkısıyla açılan atölyeye katılan yaşlıların hem güzel vakit geçirdiklerini hem de ortaya güzel eş işleri çıkardıklarını anlattı.

Huzurevi sakinlerinden Satı Yılmaz da 3 yıldır burada kaldığını, atölyenin kendisine terapi gibi geldiğini söyledi.

Yılmaz, atölyede arkadaşlarıyla sohbet ederek, güzel vakit geçirdiğini ve bir şeyler öğrenmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Ürünlerin satışından elde edilecek gelir kuruma bağışlanacak.

Kaynak: AA

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