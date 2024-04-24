Ankara\'da tarihi Melikşah Hamamı\'nda kazı çalışmaları başladı

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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki tarihi Melikşah Hamamı'nda, Anadolu Medeniyetleri Müzesi başkanlığında kazı çalışmalarına başlandı.

Melikşah Mahallesi'nde şifa ve sağlık merkezi olarak kullanıldığı bilinen yaklaşık 2 bin yıllık Roma dönemi eserlerinden Melikşah Hamamı'nda kazı çalışmalarının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, törendeki konuşmasında, ortaya çıkarılacak eserlerin, ilçenin turizmine büyük katkısının olacağına inandığını söyledi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Albayrak ise hamamın isminin, kazı çalışmaları ile bulunma ihtimali olan sikke ve yazıtların ışığında değişebileceğini belirtti.

Albayrak, hamam kompleksinin sıcaklık, ılıklık, havuz, tedavi ve masaj kısmı olarak farklı bölümlerden oluştuğunu ifade etti.

Kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Anadolu Medeniyetleri Müzesi başkanlığında AYBÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından yürütülecek.

Kazılarla, ana hamam kompleksinin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Törene AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ile Çubuk Kaymakamı Adem Keleş de katıldı.