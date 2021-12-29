Ankara Devlet Klasik Türk Müziği korosu CSO'da sahne aldı - Son Dakika

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği korosu CSO'da sahne aldı

ANKARA - Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. Yılı dolayısıyla Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ADA Ankara Tarihi Salon'unda sahne aldı.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. Yılı dolayısıyla CSO ADA Ankara Tarihi Salon'da Ankaralı sanatseverlerle buluştu. " Bir Sevdadır Ankara" adı altında gerçekleştirilen konser, Ankaralı sanatseverlere güzel bir gece yaşattı. Konser öncesi İHA muhabirine açıklamada bulunan Ankara Devlet Klasik Türk Müziği korosu şefi Suat Kılıç, "Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele'nin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bizde kısa kısa hikayelerle, güzel sunumlarla ve güzel eserlerle bu geceyi anlatamaya çalışıp sevgili izleyicilere sunmaya çalışacağız. Öncelikle sanatsever Ankaralılara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü pandemi dönemi boyunca bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bundan sonraki konserlere de kendilerini davet etmek istiyorum. 2021 yılını tamamlamak üzereyiz. İnşallah 2022 yılında da güzel konserlerle sanatseverlerle birlikte olacağız. Ocak ayı içerindeki konserlerimiz devam edecek. 3 tane konser planlıyoruz. Ayın 13'ünde yeni yıl özel konserimiz var. Ayın 20'sinde Türk Halk Müziği koromuzla beraber yapacağımız " 1 Dal 2 Kök" konserimiz var. Çok değişik ve güzel bir konser olacak. Aynı zamanda ayın 27'sinde de Yesari Asım Arsoy'un ölüm yıldönümü münasebetiyle onun bestelerinden oluşan bir konser düzenleyeceğiz. Bütün sanatseverleri konserlerimize davet ediyoruz" dedi.