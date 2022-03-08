Ankaralı kadınlar Dünya Kadınlar Gününü Bülent Serttaş konseri ile kutladı - Son Dakika
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Ankaralı kadınlar Dünya Kadınlar Gününü Bülent Serttaş konseri ile kutladı

08.03.2022 23:41

- Ankaralı kadınlar Dünya Kadınlar Gününü Bülent Serttaş konseri ile kutladı Ankaralı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile kutladı.

- Ankaralı kadınlar Dünya Kadınlar Gününü Bülent Serttaş konseri ile kutladı

ANKARA - Ankaralı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile kutladı. Etkinlik kapsamında düzenlenen konserde ünlü sanatçı Bülent Serttaş sahne aldı.

Gölbaşı Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Bu etkinlik kapsamında ünlü sanatçı Bülent Serttaş Gölbaşı'nda sahne aldı. Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen konserde Ankaralı kadınlar Bülent Serttaş ile coştu. Bülent Serttaş seslendirdiği parçalarla Ankaralı kadınlara müzik şöleni yaşattı. Konserde Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şişmek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan yer aldı. Konser öncesi Gölbaşı halkına seslenen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Türk milleti olarak tarih sahnesine çıktığımız, büyük imparatorluklar kurduğumuz ilk günden bugüne kadar kadın bizde her zaman baş tacı olmuştur. Anadolu'da Kurtuluş Harbi'nde kadınlarımızın göstermiş olduğu kutlu mücadele tarihte eşsiz bir örnektir. Kurtuluş Savaşı sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk yeni kurulan Cumhuriyetimizin her alanından Türk kadınına hak ettiği değeri vermiş. Yaşamın her alanında kadının yerini başka tutmuştur. Bu anlamlı günde Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Büyük üstat Neşet Ertaş'ında dediği gibi kadınlar insandır biz insanoğluyuz" dedi.

Ankaralı kadınlar Dünya Kadınlar Gününü Bülent Serttaş konseri ile kutladı
Ankaralı kadınlar Dünya Kadınlar Gününü Bülent Serttaş konseri ile kutladı
Ankaralı kadınlar Dünya Kadınlar Gününü Bülent Serttaş konseri ile kutladı

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Dünya Kadınlar Günü, Gölbaşı Belediyesi, Bülent Serttaş, Mart, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ankaralı kadınlar Dünya Kadınlar Gününü Bülent Serttaş konseri ile kutladı - Son Dakika


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