Anne-Kız Takı Tasarımıyla Hayata Bağlandı
Anne-Kız Takı Tasarımıyla Hayata Bağlandı

06.05.2026 00:57
Bolu'da Mehibe Demir, 15 yıldır yaptığı takılarıyla otizmli kızı Betül'ün gelişimini destekliyor.

Bolu'da yaşayan Mehibe Demir'in 15 yıldır geçimini sağlamak için sürdürdüğü takı tasarımı, 22 yaşındaki otizmli kızı Betül Balcı'yı da hayata bağladı.

Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan 44 yaşındaki Demir, otizmli kızının eğitimi için 8 yıl önce Bolu'ya taşındı.

Evde yaptığı takıları satarak gelir elde eden Demir, Bolu İzzet Baysal Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde eğitimini tamamlayan kızını da sosyal gelişimini desteklemek amacıyla uğraşına dahil etti.

Hayat yolculuklarını birlikte sürdüren anne ve kızı, el emeği ürünlerini internet ve sokak sergileri aracılığıyla alıcılarına ulaştırıyor.

Anne kızın uğraşı, ekonomik kazanca dönüşmenin yanı sıra Betül Balcı'nın özgüveninin artmasına ve aktif yaşama katılmasına katkı sağladı.

"Kızım benim arkamdaki dağ"

Mehibe Demir, AA muhabirine, yüzde 94 otizmli olan kızının rahatsızlığının 2 yaşında teşhis edildiğini söyledi.

Durumu güçlükle kabullendiklerini belirten Demir, kızının zaman zaman ağır seyreden rahatsızlığı nedeniyle zor günler yaşadıklarını anlattı.

Demir, kızının gelişiminde mesafe katettikleri özel eğitim sürecinin ardından İstanbul'dan Bolu'ya taşındıklarını dile getirerek, lise eğitiminin ardından kızının da kendisiyle evde takı yapmaya başladığını kaydetti.

Kızının bu uğraşı edindikten sonra gözle görülür değişim yaşadığından bahseden Demir, "Betül bir şeylere odaklanmayı öğrendi ve hedefi olmaya başladı. Sakinleşti ve farkındalığı çok yükseldi." dedi.

Demir, kızının özel durumu nedeniyle yanından ayrılamadığını, çalışmalarını evde sürdürdüğünü belirterek, birlikte ortaya çıkardıkları el emeği göz nuru ürünleri internet ve sokak sergileri aracılığıyla sattıklarını ifade etti.

Kızının uğraşları sayesinde zamanını verimli geçirmesinden ve yaşamsal becerilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, kızının bu şekilde kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için harçlığını da çıkardığını söyledi.

Demir, kızının çalışma saatlerini kendisinin belirlediğini aktararak, "İşi bittiğinde de ücretini hemen ister." ifadesini kullandı.

Ellerinden geldiğince uğraşlarını sürdüreceklerini belirten Demir, "Kızım benim arkamdaki dağ." dedi.

"Yaptığımız iş beni motive ediyor"

Betül Balcı da annesiyle takı tasarlamayı çok sevdiğini belirterek, yaptıkları işin kendisini motive ettiğini dile getirdi.

Balcı, hem üretimde bulunmaktan hem de karşılığında gelir elde etmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

