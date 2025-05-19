Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu: Dev Türk Bayrağı ile Fener Alayı

Antalya'da 400 metrelik dev Türk Bayrağı ile 'fener alayı'

19 Mayıs coşkusu havada, karada ve denizde yaşandı

Binlerce Antalyalı Fener Alayı ile 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı

ANTALYA - Antalya'da binlerce vatandaşın katılımı ile düzenlenen Fener Alayı'nda 400 metrelik dev Türk bayrağı taşınarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı. Fener Alayı'na paramotorcular da gökyüzünden eşlik etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya'da binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile kutlandı. Milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un 106'ncı yıl dönümü ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan programlar Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Gün boyunca düzenlenen çeşitli programlarla 19 Mayıs coşkusu havada, karada ve denizde yaşandı. Etkinlikler Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Fener Alayı ile zirve yaptı.

400 metrelik dev Türk Bayrağını taşıdılar

Binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk fotoğrafları ile Fener Alayı'nın başlangıç noktası olan Konyaaltı Varyantta toplanmaya başladı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte Antalyalılar 400 metrelik dev Türk Bayrağını taşıdı. Fener Alayı'na Türk Hava Kurumu'na bağlı paramotorcular gökyüzünden eşlik ederken, yürüyüş güzergahındaki apartmanların balkonlarındaki vatandaşlarda alkışlarıyla destekledi. 7'den 70'e binlerce Antalyalı ellerinde Türk Bayrakları ile Sloganlar ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.