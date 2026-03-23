Antalya'da Don Giovanni Gösterimi - Son Dakika
Antalya'da Don Giovanni Gösterimi

23.03.2026 16:11
Antalya DOB, Mozart'ın 'Don Giovanni' operasını 24 Mart'ta sahneleyecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Don Giovanni"yi sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Mozart'ın dünya opera repertuvarında en çok sahnelenen ilk 10 opera arasında yer alan "Don Giovanni", 24 Mart saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturulacak.

Rejisörlüğünü Reyhan Süme'nin üstlendiği eserde Antalya DOB orkestrasını İtalyan şef Lorenzo Castriota yönetecek.

Koro, şef Mahir Seyrek tarafından hazırlanırken, koreografi Meray Kartal'a, dekor ve kostüm tasarımları Gürcan Kubilay'a, ışık Mustafa Eski'ye, video projeksiyon ve tasarımı ise Ahmet Şeren'e ait. Başkemancı görevini de Sibel Aydın üstleniyor.

Eserde, "Don Giovanni" karakterini Serhat Konukman, "Donna Anna"yı Betül Uzunoğlu, "Don Ottavio"yı Dağhan Ergün, "Komutan'ı (Il Commendatore)" Enis Cihat Kızılgül, "Donna Elvira"yı Bilge Yılmaz, "Leporello"yı Engin Suna, "Zerlina"yı Işılay Meriç Karataş ve "Masetto" karekterini ise Ümit Burak Tekinay canlandıracak.

Eser, hayatını baştan çıkarma oyunlarına adamış, sınır tanımayan Don Giovanni'nin işlediği günahların sonunda karşılaştığı kaçınılmaz cezayı konu alıyor.

Kaynak: AA

Don Giovanni, Kültür Sanat, Etkinlik, Antalya, Mozart, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da Don Giovanni Gösterimi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Antalya'da Don Giovanni Gösterimi - Son Dakika
Advertisement
