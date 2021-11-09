Antalya'da "Madama Butterfly" operası yeniden sahnelenecek - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), geçen sezonlarda kapalı gişe sahnelediği "Madama Butterfly" operasını konser versiyonuyla 13 Kasım'da yeniden sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Puccini'nin Uzak Doğu ezgileriyle süslediği dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operası, opera özüne uygun biçimde hazırlanan dekor ve kostümlü konser versiyonuyla tekrar sahnelenecek.

Librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait olan "Madama Butterfly" operası, Yiğit Günsoy rejisiyle kaçıran veya tekrar izlemek isteyen sanatseverler için tekrar sahnede olacak. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetecek.

İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Dünya opera edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan eserde "Madama Butterfly" rolünü Nurdan Küçükekmekçi, "Pinkerton" rolünü Burak Pektaş, "Sharpless" rolünü Melih Tepretmez, "Suzuki" rolünü Medine Tuganova ve "Goro" rolünü Fatih Şanal canlandıracak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 lira arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edilebiliyor.