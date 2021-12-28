Tiyatro öğrencileri kurdukları tiyatro laboratuvarında yeni türler deniyor - Son Dakika

Antalya'da konservatuvar öğrencileri kurdukları "Deneysel Tiyatro Laboratuvarı"nda (DETİLA) dünyada ses getiren ve örnek gösterilen tiyatro türleri üzerine çalışmalar yapıyor.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu Tuğberk Yaşasın öncülüğünde bir araya gelen 4 öğrenci "DETİLA" adı verdikleri tiyatro grubunu kurdu.

"Laboratuvar" adını verdikleri ortamda farklı tiyatro akımlarını deneyen ve ilk oyunları "Patron" ile sanatseverlerin karşısına çıkan grubun lideri Yaşasın, AA muhabirine, eğitim hayatı boyunca tiyatro alanında farklı işler yapmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Tiyatroda az denenen ve bilinmeyen türlerle ilgilendiğini anlatan Yaşasın, "Yeni şeyler denememiz gerektiğini düşünüyoruz. Farklı tiyatro türlerini keşfedip kültürümüze uyarlamak ve yurt dışında ülkemizi temsil etmek istiyoruz. İlk olarak fiziksel tiyatro türünü seçtik. Ülkemizin başarılı oyuncuları ve akademisyen hocalarımız da bizlere destek oluyor." diye konuştu.

Yaşasın, belirledikleri ilk tiyatro türü üzerinde 7 ay boyunca kendi içlerinde eğitimler yaptıkları kaydetti.

"Fiziksel tiyatro alanındaki ilk oyun beğeni topladı"

Bir süre önce ilk oyunlarını sahneye koyduklarını aktaran Yaşasın, şöyle devam etti:

"Yeni başlamamıza rağmen ilk fiziksel tiyatro oyunumuzun temsillerinde çok güzel tepkiler aldık. Türkiye'de sahneye çok fazla konulmayan türleri bir araya getirip sergilemek istiyoruz. 'Patron' oyunu ilk çalışmamız. Oyunumuzu Dr. Öğretim Üyesi Nil Ayçıl'ın desteğiyle ortaya koyduk."

Oyun, maddi sıkıntılar yaşayan üç yaşlı dostun illegal yollara başvurmasının ardından başlarına gelen trajikomik olayları konu ediyor.

Oyunda Tuğberk Yaşasın "1. Yaşlı Kadın", Batuhan Kodaloğlu "2. Yaşlı Kadın", Ali Eryılmaz "3. Yaşlı Kadın" ve Vahit Utku İşçimen" Satış Danışmanı" rolünü üstleniyor.