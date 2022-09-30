Antalya Devlet Opera ve Balesi "Operetlerden Seçkiler" konseri verecek - Son Dakika
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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Operetlerden Seçkiler" konseri verecek

30.09.2022 14:52
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Operetlerden Seçkiler" konseri verecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Operetlerden Seçkiler" konserini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Operetlerden Seçkiler" konserini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Atay Ergezen tarafından sahneye konulacak konserde, sevilen ve bilinen operetlerin aryaları ve ansamblları seslendirilecek.

Konserde, soprano Arzu Yaman, Zişan Damcıoğlu, Serap Demirhan Işık, Meriç Karataş, Esra Serbest ve Gizem Şener, tenor Koray Damcıoğlu, Baha İşler, Fatih Şan, Dağhan Ergün, Erdi Can Aybaş ve Göksay Yaran, bariton Ümit Burak Tekinay ve piyanist Metin Kiper sahne alacak.

Sanatçılara sahnede mizansenler eşlik edecek.

Sahne düzeni Özlem Tekinay, sahne tasarımı Cüneyt Şencan ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlanan konser, 4 Ekim Salı saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.

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Kaynak: AA

Haşim İşcan, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Operetlerden Seçkiler' konseri verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Devlet Opera ve Balesi "Operetlerden Seçkiler" konseri verecek - Son Dakika
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