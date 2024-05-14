Antalya Devlet Opera ve Balesi, Fuaye Sohbetleri Programıyla Sanatseverlerle Buluştu

Kültür Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB) düzenlenen "Fuaye Sohbetleri" programında, bale sanatçıları sahne ve sahne arkası deneyimlerini sanatseverlerle paylaştı.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, izleyici ve dinleyicilere sanat dünyasını yakından tanıma fırsatı sunmak için hazırlanan "Fuaye Sohbetleri" programının ilki Haşim İşcan Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlendi.

Programa, Antalya DOB bünyesinde çeşitli temsillerde sahne alan bale sanatçıları Müge Ögüt ve Evren İskender katıldı.

Moderatörlüğünü Ezgi Bağlan'ın üstlendiği söyleşide, bale sanatı ve sanatçıların yaşamları masaya yatırıldı.

Sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı programda, sanatseverler, bale sanatçılarına sahne deneyimleri, sahne arkasındaki çalışmaları ve yaşamları hakkında soru sorma, sohbet etme imkanı buldu.

Antalya DOB bünyesinde 2024-2025 sanat sezonu boyunca devam edecek programda, opera, bale ve enstrüman sanatçıları mesleklerinin inceliklerini ve perde arkasında yaşananları anlatacak.

Ücretsiz gerçekleştirilen program, sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilecek.???????