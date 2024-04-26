Antalya Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin 'Tosca' operasını sahneleyecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin 'Tosca' operasını sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini\'nin \'Tosca\' operasını sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin ünlü 'Tosca' operasını sanatseverlerle buluşturacak. Opera, 27 Nisan'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek ve Yiğit Günsoy'un rejisiyle gerçekleştirilecek. Eserin orkestrasını ünlü İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetecek. Biletler, çeşitli gişelerden ve online olarak temin edilebilecek.

26.04.2024 15:59  Güncelleme: 16:02
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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, ölümsüzleşen müziğiyle iz bırakan "Tosca" operası, 27 Nisan saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Yiğit Günsoy'un rejisiyle sahnelenecek eserin orkestrasını, ünlü İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetecek. 1800'lü yılların Roma'sında geçen opera eserinin dekor ve kostümü Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Aşkının büyüklüğünden kıskançlığına yenik düşen Tosca'nın ve ressam sevgilisi Cavaradossi'nin sonu kanla biten aşk hikayesinin anlatıldığı eserde, "Tosca"yı Nurdan Küçükekmekçi, "Cavaradossi"yi Göksay Yaran, "Scarpia"yı Umut Tarık Akça, "Angelotti"yi M. Yusuf Yıldız, "Sagrestano"yı Taner Ölçen, "Spoletta"yı Dağhan Ergün ve "Sciarrone"yi Toygarhan Atuner canlandırılacak.

Koro şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği operanın başkemancısı Fahrettin Arda olacak. Eserde, çocuk korosu şefliğini Sinem E. Ulusoy üstleniyor.

Eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin 'Tosca' operasını sahneleyecek - Son Dakika

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